Лавров оценил работу канала российских и американских военных по Сирии

"Есть канал между военными России и США, канал, который работает профессионально и который обеспечивает устранение рисков каких-то непреднамеренных инцидентов", - сказал Лавров, выступая на лекции в Дипломатической академии МИД Киргизии.

"Мы не хотим лишних проблем для сирийского народа и не хотим, чтобы создавались какие-то угрозы для наших военнослужащих, которые по просьбе законного правительства там работают, помогая в борьбе с терроризмом", - добавил глава МИД РФ.