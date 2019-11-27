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Война в Сирии
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РИА Новости

Лавров оценил работу канала российских и американских военных по Сирии

13:49 27.11.2019 (обновлено: 14:25 27.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Канал России и США по устранению рисков потенциальных инцидентов в Сирии работает профессионально, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Есть канал между военными России и США, канал, который работает профессионально и который обеспечивает устранение рисков каких-то непреднамеренных инцидентов", - сказал Лавров, выступая на лекции в Дипломатической академии МИД Киргизии.
"Мы не хотим лишних проблем для сирийского народа и не хотим, чтобы создавались какие-то угрозы для наших военнослужащих, которые по просьбе законного правительства там работают, помогая в борьбе с терроризмом", - добавил глава МИД РФ.
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