В Новосибирске полиция нашла подростков, избивавших сверстников

"Их двое, они опрошены. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются пострадавшие. Пока никаких заявлений в полицию от них не поступало", — сказал собеседник агентства.

Сообщение о том, что "банда неизвестных подростков" терроризирует школьников Калининского района и вымогает у младших детей деньги, появилось в одном из популярных пабликов в соцсети "ВКонтакте". На прикрепленной к сообщению видеозаписи видно, как двое подростков бьют других ребят ногами в грудь и лицо. Следственный комитет начал по этому поводу проверку.