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РИА Новости

В Новосибирске полиция нашла подростков, избивавших сверстников

13:48 27.11.2019 (обновлено: 14:05 27.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 27 ноя — РИА Новости. В Новосибирске полицейские нашли подростков, избивавших сверстников, сообщил РИА Новости представитель областного главка МВД.
"Их двое, они опрошены. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются пострадавшие. Пока никаких заявлений в полицию от них не поступало", — сказал собеседник агентства.
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Сообщение о том, что "банда неизвестных подростков" терроризирует школьников Калининского района и вымогает у младших детей деньги, появилось в одном из популярных пабликов в соцсети "ВКонтакте". На прикрепленной к сообщению видеозаписи видно, как двое подростков бьют других ребят ногами в грудь и лицо. Следственный комитет начал по этому поводу проверку.
Прокуратура Новосибирской области также сообщила, что проводит проверку. Прокуроры намерены оценить соблюдение законодательства органами системы профилактики, а также исполнение закона об информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, при размещении видеороликов в соцсети.
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ГУМВДНовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
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