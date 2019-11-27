Адель разочаровала поклонников, сделав пост о политике в Твиттере

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Певица Адель разочаровала поклонников, опубликовав пост в Твиттере, в котором напомнила о Парламентских выборах в Великобритании, которые состоятся 12 декабря.

Don’t forget to Register to Vote before midnight tonight U.K ✔️ https://t.co/mYnpSxmBIe — Adele (@Adele) 26 ноября 2019 г.

"Не забудьте зарегистрироваться до полуночи сегодня вечером, чтобы проголосовать", — написала исполнительница.

Пользователи надеялись, что обладательница 15 премий "Грэмми" наконец-то анонсирует дату нового альбома или песни. Поэтому, когда увидели запись о выборах, то очень расстроились.

"Где альбом?", — возмутилась @anniemclemore_.

"Я думала, что это связано с музыкой. Мы скучаем по тебе", — прокомментировала @swifties_col.

"Мы хотим альбом", — заявила @selenaschris.