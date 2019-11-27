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РИА Новости

Адель разочаровала поклонников, сделав пост о политике в Твиттере

18:07 27.11.2019
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© AFP 2019 / Valerie MaconAdele
Adele
© AFP 2019 / Valerie Macon
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Певица Адель разочаровала поклонников, опубликовав пост в Твиттере, в котором напомнила о Парламентских выборах в Великобритании, которые состоятся 12 декабря.

"Не забудьте зарегистрироваться до полуночи сегодня вечером, чтобы проголосовать", — написала исполнительница.

Пользователи надеялись, что обладательница 15 премий "Грэмми" наконец-то анонсирует дату нового альбома или песни. Поэтому, когда увидели запись о выборах, то очень расстроились.
"Где альбом?", — возмутилась @anniemclemore_.
"Я думала, что это связано с музыкой. Мы скучаем по тебе", — прокомментировала @swifties_col.
"Мы хотим альбом", — заявила @selenaschris.
Последний музыкальный сборник исполнительницы "25" вышел в ноябре 2015 года, туда вошел хит Hello. Пластинка сразу возглавила мировые чарты, получила две премии "Грэмми", а по всему миру было продано 22 миллиона ее копий.
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