В Испании подлодку с тремя тоннами кокаина подняли на поверхность

Ранее сообщалось, что прибывшая из Южной Америки 20-метровая подлодка была обнаружена в устье реки в муниципалитете Кангас (провинция Понтеведра, автономное сообщество Галисия). Два члена экипажа задержаны. Еще один подозреваемый скрылся. Полиция не исключает, что экипажу удалось избавиться от части груза.