Эксперт оценила шансы России стать крупной винодельческой державой

"Я считаю, что Россия – очень большая и важная страна в этом сегменте. Россия находится в топ-списке стран-импортеров вина, здесь достаточно высокое его потребление - седьмое место в мире (общий показатель - 11,9 миллиона гектолитров в год – Прим. ред.). В связи с этим у вас есть большой потенциал и большие возможности стать виноградарской и винодельческой страной, то есть войти в число крупных производителей вина", - сказала Вандерлинде.