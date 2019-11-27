Эксперт оценила шансы России стать крупной винодельческой державой

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия обладает большим потенциалом для того, чтобы войти в число крупных производителей вина на международном рынке, заявила в интервью РИА Новости гендиректор Международной организации виноградарства и виноделия (OIV) Регина Вандерлинде.
"Я считаю, что Россия – очень большая и важная страна в этом сегменте. Россия находится в топ-списке стран-импортеров вина, здесь достаточно высокое его потребление - седьмое место в мире (общий показатель - 11,9 миллиона гектолитров в год – Прим. ред.). В связи с этим у вас есть большой потенциал и большие возможности стать виноградарской и винодельческой страной, то есть войти в число крупных производителей вина", - сказала Вандерлинде.
25 ноября, 08:00Вино вместо водки: Госдума обсуждает исторический закон
Она заметила, что потребление вина в России в год на душу населения составляет 10,1 литра (19 место в мире), и хотя может показаться небольшой цифрой в сравнении, например, с Францией, тем не менее, очень многие страны мечтали бы получить такой показатель потребления.
"В России есть автохтонные сорта винограда, представляющие особенность виноделия именно вашей страны, и их стоит, и необходимо развивать, так как они являются будущим виноделия. Возможно, именно эти сорта имеют определенную устойчивость к тем климатическим изменениям в мире, которые сейчас происходят. И работа, которую вы проделываете, говорит о том, что в России есть все возможности, чтобы развивать в стране эту отрасль, отрасль виноделия и виноградарства", - подчеркнула эксперт.
Вандерлинде добавила, что была приятно удивлена качеством недавно продегустированных ею российских вин. "То, что мне удалось здесь попробовать, за время визита в Россию, я очень оценила", - сказала собеседница агентства.
16 октября, 18:25"Чем заборы красят". Россия начинает войну с поддельным вином