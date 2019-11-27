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РИА Новости

Регина Вандерлинде: Россия может стать крупной винодельческой державой

12:00 27.11.2019 (обновлено: 14:04 27.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрезидент Международной организации виноградарства и виноделия Регина Вандерлинде
Президент Международной организации виноградарства и виноделия Регина Вандерлинде
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Отечественное виноделие в настоящее время переживает этап возрождения, возвращая стране утраченный за постсоветский период статус винодельческой державы. Государство поддерживает отечественное виноградарство, виноделов, продукция которых получает все больше призов на международных конкурсах. О том, какое место занимает Россия как винодельческая держава на международном рынке, какие возможности открываются для нее сейчас и как их стоит использовать, в интервью РИА Новости рассказала генеральный директор Международной организации виноградарства и виноделия (OIV) Регина Вандерлинде. Беседовала Елена Орехова.
— Госпожа Вандерлинде, как вы оцениваете положение и статус России как винодельческой страны на международном рынке?
— Я считаю, что Россия очень большая и важная страна в этом сегменте. Россия находится в топ-списке стран-импортеров вина, здесь достаточно высокое его потребление — седьмое место в мире. В связи с этим у вас есть большой потенциал и большие возможности стать виноградарской и винодельческой страной, то есть войти в число крупных производителей вина.
Замечу, что потребление в России составляет 10,1 литра вина на человека в год, и хотя это может показаться небольшой цифрой в сравнении, например, с Францией, на самом деле очень многие страны мечтали бы получить такой показатель потребления. В России есть автохтонные сорта винограда, представляющие особенность виноделия именно вашей страны, и их стоит и необходимо развивать, так как они являются будущим виноделия. Возможно, именно эти сорта имеют определенную устойчивость к тем климатическим изменениям в мире, которые сейчас происходят. И работа, которую вы проделываете, говорит о том, что в России есть все возможности, чтобы развивать в стране эту отрасль, отрасль виноделия и виноградарства.
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— Каково ваше личное мнение о российском вине?
— К сожалению, я не могу себя отнести к знатокам российских вин. Между тем я очень удивлена, так как чрезвычайно любопытно пробовать вина из разных мест, а то, что мне удалось здесь попробовать, за время визита в Россию, я очень оценила.
— В последнее время очень много говорится об изменениях климата в мире, а также о том, как это может повлиять на разные страны. Если говорить о России, может ли, на ваш взгляд, Россия выиграть от глобального потепления с точки зрения развития виноделия?
— В настоящий момент вопрос о климатических изменениях, глобальном потеплении является одним из основных для виноградарско-винодельческого сектора мира. Изучение климатических изменений и их влияния на окружающую среду, на отрасль — одно из основных направлений работы, заложенных в стратегическом плане OIV на 2020-2024 годы. Сейчас мы пока не можем точно сказать, что же произойдет в итоге, и никто не может. Например, важен вопрос о том, какие сорта винограда окажутся устойчивыми к этой ситуации к таким изменениям. Но никаких конкретных данных пока нет, поэтому и в отношении России с моей стороны было бы, наверное, слишком рано говорить что-то в связи с этой ситуацией. Но так как Россию относят к странам с холодным климатом, возможно, это может принести какие-то преимущества.
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— Как вы оцениваете перспективы производства вина в России? Может ли Россия стать настолько же известной винной державой в мире, как Италия или Франция?
— Россия действительно может стать крупной винодельческой державой, но трудно сказать, каким тут может быть объем производства вина и вообще, насколько имеет смысл сравнивать ее именно с Францией и Италией, где винодельческая отрасль имеет многовековой опыт, историю и традиции. Но России стоит развивать свое собственное лицо, свои особенности и стать именно той страной, которая может выделяться в сегменте именно этими чертами.
— Можете ли дать несколько советов, как правильно выбирать, как пить вино, чтобы оно не пошло во вред человеку?
— Вино — продукт, история которого насчитывает несколько миллионов лет, продукт, связанный с традицией, с культурой, а значит, и с гастрономией каждой страны. Но лучшая рекомендация в том, что его потребление должно быть умеренным и обязательно с едой. Я бы сказала, важна именно культура пития. Но когда спрашивают, какие вина я предпочитаю, у меня нет ответа. Я люблю все, поскольку очень часто предпочтения определяются поводом, случаем или настроением. Мне нравится и красное, и белое, и игристое, и розовое, но это зависит от того, что мы едим, а также от самого момента, от ситуации вокруг. Вино из-за содержания алкоголя не очень хороший продукт для здоровья, но оказывает и положительное воздействие на человека, о чем давно известно и неоднократно говорилось. Поэтому я бы советовала пить вино всегда, но в умеренных количествах.
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