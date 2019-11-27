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РИА Новости

Лавров рассказал о памятных медалях для ветеранов СНГ к юбилею Победы

13:30 27.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Памятные медали для ветеранов стран-участниц СНГ будут отчеканены к 75-летию окончания Великой Отечественной войны, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Есть решение в рамках СНГ о том, чтобы отчеканить памятную медаль для всех ветеранов по количеству заявок, которые уже поступили от каждой страны. Это будет, конечно же, сделано в торжественной обстановке в каждой стране. И надеюсь, что мы все вместе 9 мая следующего года в Москве на параде с участием зарубежных гостей, включая многих глав государств, достойно вспомним о том, какой вклад внесли все ветераны на фронте и в тылу", - сказал Лавров, выступая на лекции в Дипакадемии МИД Киргизии.
"Есть и в СНГ, и в ОДКБ целый перечень мероприятий, они одобрены и завтра на саммите ОДКБ тоже этой теме будет уделено дополнительное внимание", - добавил глава МИД РФ.
Председатель Медиа-совета РГО, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
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Сергей ЛавровМИД РФСНГРоссияВ мире
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