Лавров рассказал о памятных медалях для ветеранов СНГ к юбилею Победы

"Есть решение в рамках СНГ о том, чтобы отчеканить памятную медаль для всех ветеранов по количеству заявок, которые уже поступили от каждой страны. Это будет, конечно же, сделано в торжественной обстановке в каждой стране. И надеюсь, что мы все вместе 9 мая следующего года в Москве на параде с участием зарубежных гостей, включая многих глав государств, достойно вспомним о том, какой вклад внесли все ветераны на фронте и в тылу", - сказал Лавров, выступая на лекции в Дипакадемии МИД Киргизии.