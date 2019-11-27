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РИА Новости

Венгрия хочет к 2024 году с помощью России отправить космонавта на МКС

13:29 27.11.2019
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© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Венгрия обсуждает с Россией отправку своего космонавта на Международную космическую станцию (МКС) к 2024 году, заявил представитель Венгрии на встрече министров стран-членов Европейского космического агентства (ЕКА).
Трансляция встречи, проходящей в испанской Севилье, ведется на сайте ЕКА.
"Мы намерены отправить второго венгерского космонавта на МКС к 2024 году. Мы начали сотрудничество с Роскосмосом относительно этого", - сказал представитель Венгрии.
В 1980 году на корабле "Союз" и орбитальной станции "Салют-6" совершил полет первый венгерский космонавт Берталан Фаркаш.
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоРоскосмосРоссияВенгрия
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