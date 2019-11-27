В Иркутской области девять детей пострадали в ДТП

"В результате столкновения в медучреждение доставлены для диагностирования состояния девять детей и один воспитатель. Кроме этого, медпомощь понадобилась 30-летнему водителю седана", - говорится в сообщении.

Всего в автобусе находились 17 детей, два воспитателя и водитель. Они в 16.00 (11.00 мск) направились из Усолья-Сибирского в Ангарск. По предварительным данным, у пострадавших ушибы и ссадины.