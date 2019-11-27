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РИА Новости

В Иркутской области девять детей пострадали в ДТП

13:26 27.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
ИРКУТСК, 27 ноя – РИА Новости. Девять воспитанников Усольского кадетского корпуса и один из сопровождавших их воспитателей пострадали в ДТП в Иркутской области, сообщает региональное ГУМВД.
Полиция работает на месте аварии вблизи поселка Тельма, где столкнулись автомобиль Тoyota Premiо и специализированный автобус, перевозивший кадетов.
"В результате столкновения в медучреждение доставлены для диагностирования состояния девять детей и один воспитатель. Кроме этого, медпомощь понадобилась 30-летнему водителю седана", - говорится в сообщении.
Всего в автобусе находились 17 детей, два воспитателя и водитель. Они в 16.00 (11.00 мск) направились из Усолья-Сибирского в Ангарск. По предварительным данным, у пострадавших ушибы и ссадины.
На месте ДТП работают несколько экипажей ГИБДД, они принимают меры к освобождению участка федеральной трассы "Сибирь" для проезда транспорта.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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ГИБДД МВД РФАнгарскИркутская областьИркутскПроисшествия
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