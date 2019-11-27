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РИА Новости

Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой

13:22 27.11.2019 (обновлено: 13:39 27.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой. 27 ноября 2019
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой. 27 ноября 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой. 27 ноября 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал попрощаться с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, с которой их связывали добрые, дружеские отношения, передаёт корреспондент РИА Новости.
Гражданская панихида проходит в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ. После ее окончания состоится отпевание в храме Смоленской иконы Божией матери, а затем похороны на Северном кладбище в Петербурге.
Вербицкая скончалась в воскресенье на 84-м году жизни.
В 1994 году она стала первой женщиной — ректором Петербургского университета. При ней в вузе открылись два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 2008 года она стала президентом Петербургского университета, с 2010 года — деканом филологического факультета, в 2011 году — почетным профессором СПбГУ.
Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая
24 ноября, 23:42
Биография Людмилы Вербицкой
Как ранее отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уход Вербицкой это большая утрата и для науки, и лично для президента. Путина связывали с ней очень добрые отношения, глава государства относился к Вербицкой с большим уважением и часто с ней общался.
В телеграмме с соболезнованиями дочерям Вербицкой Путин назвал ее человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства, выдающимся учёным, талантливым педагогом и наставником.
Она была полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". В 1996 году ей вручили орден Дружбы, а в 2011-м - орден Почета. Вербицкая также была кавалером ордена Почетного легиона Франции, ордена Академический пальм (Франция), ордена Заслуг перед Республикой Польша и ордена княгини Ольги III степени (Украина).
15 декабря 2018. Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
25 ноября, 15:54
Людмила Вербицкая — филолог, который мог поправить президента
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Людмила Вербицкая — филолог, который мог поправить президента
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