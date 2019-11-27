Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал попрощаться с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, с которой их связывали добрые, дружеские отношения, передаёт корреспондент РИА Новости.
Гражданская панихида проходит в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ. После ее окончания состоится отпевание в храме Смоленской иконы Божией матери, а затем похороны на Северном кладбище в Петербурге.
Вербицкая скончалась в воскресенье на 84-м году жизни.
В 1994 году она стала первой женщиной — ректором Петербургского университета. При ней в вузе открылись два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 2008 года она стала президентом Петербургского университета, с 2010 года — деканом филологического факультета, в 2011 году — почетным профессором СПбГУ.
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Как ранее отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уход Вербицкой это большая утрата и для науки, и лично для президента. Путина связывали с ней очень добрые отношения, глава государства относился к Вербицкой с большим уважением и часто с ней общался.
В телеграмме с соболезнованиями дочерям Вербицкой Путин назвал ее человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства, выдающимся учёным, талантливым педагогом и наставником.
Она была полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". В 1996 году ей вручили орден Дружбы, а в 2011-м - орден Почета. Вербицкая также была кавалером ордена Почетного легиона Франции, ордена Академический пальм (Франция), ордена Заслуг перед Республикой Польша и ордена княгини Ольги III степени (Украина).
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