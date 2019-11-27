Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин приехал попрощаться с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой , с которой их связывали добрые, дружеские отношения, передаёт корреспондент РИА Новости.

Гражданская панихида проходит в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ. После ее окончания состоится отпевание в храме Смоленской иконы Божией матери, а затем похороны на Северном кладбище в Петербурге.

Вербицкая скончалась в воскресенье на 84-м году жизни.

В 1994 году она стала первой женщиной — ректором Петербургского университета. При ней в вузе открылись два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 2008 года она стала президентом Петербургского университета , с 2010 года — деканом филологического факультета, в 2011 году — почетным профессором СПбГУ.

Как ранее отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уход Вербицкой это большая утрата и для науки, и лично для президента. Путина связывали с ней очень добрые отношения, глава государства относился к Вербицкой с большим уважением и часто с ней общался.

В телеграмме с соболезнованиями дочерям Вербицкой Путин назвал ее человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства, выдающимся учёным, талантливым педагогом и наставником.