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РИА Новости

ВВС Южной Кореи и Японии сопровождали Ту-95 над нейтральными водами

13:18 27.11.2019 (обновлено: 17:42 27.11.2019)
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© Минобороны РФСтратегический ракетоносец ВКС России Ту-95МС выполнил плановый полет над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. 27 ноября 2019
Стратегический ракетоносец ВКС России Ту-95МС выполнил плановый полет над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. 27 ноября 2019
© Минобороны РФ
Стратегический ракетоносец ВКС России Ту-95МС выполнил плановый полет над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. 27 ноября 2019
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили плановые полеты над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
На отдельных этапах их "вели" южнокорейские истребители F-15 и F-16 и японский F-2.
© Минобороны РФИстребители ВВС Южной Кореи и Японии сопроводили стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России во время плановых полетов над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей
Истребители ВВС Южной Кореи и Японии сопроводили стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России во время плановых полетов над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей
© Минобороны РФ
Истребители ВВС Южной Кореи и Японии сопроводили стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России во время плановых полетов над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей
Также россиян сопровождали коллеги — Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Полет длился более десяти часов и выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств.
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ВКС РФТу-95МСМинистерство обороны РФЮжная КореяЯпонияРоссияБезопасность
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