ВВС Южной Кореи и Японии сопровождали Ту-95 над нейтральными водами

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили плановые полеты над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
На отдельных этапах их "вели" южнокорейские истребители F-15 и F-16 и японский F-2.
© Минобороны РФИстребители ВВС Южной Кореи и Японии сопроводили стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России во время плановых полетов над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей
© Минобороны РФ
Истребители ВВС Южной Кореи и Японии сопроводили стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России во время плановых полетов над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей
Также россиян сопровождали коллеги — Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Полет длился более десяти часов и выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств.
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