Хаменеи заявил о сорванном "заговоре" в Иране

ТЕГЕРАН, 27 ноя - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, комментируя прошедшие в стране беспорядки из-за ситуации с бензином, заявил, что народу Ирана удалось сорвать "заговор".
"Народу (Ирана) удалось сорвать обширный, глубокий и очень опасный заговор, на который ими (внешними силами - ред.) были потрачены деньги, они старались, воспользовавшись удобным моментом, начать действовать - действовать деструктивно, совершать злодеяния и убийства, думая, что за счет проблемы бензина появилась возможность ввести свои войска", - заявил Хаменеи, чьи слова были опубликованы на его официальном сайте.
В ряде городов Ирана на прошлой неделе прошли протесты из-за решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки с порчей имущества, поджогами банков , а также жертвами и пострадавшими как среди их участников, так и правоохранительных органов.
Президент страны Хасан Роухани сказал, что беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.