Хаменеи заявил о сорванном "заговоре" в Иране

"Народу (Ирана) удалось сорвать обширный, глубокий и очень опасный заговор, на который ими (внешними силами - ред.) были потрачены деньги, они старались, воспользовавшись удобным моментом, начать действовать - действовать деструктивно, совершать злодеяния и убийства, думая, что за счет проблемы бензина появилась возможность ввести свои войска", - заявил Хаменеи, чьи слова были опубликованы на его официальном сайте.

В ряде городов Ирана на прошлой неделе прошли протесты из-за решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки с порчей имущества, поджогами банков , а также жертвами и пострадавшими как среди их участников, так и правоохранительных органов.