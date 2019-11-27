Россия предложила США разные варианты по срокам продления договора СНВ

"Мы предложили США продлить договор на предусмотренный в нем пятилетний срок или, если в силу каких-то причин это некомфортно для американской стороны, то на менее продолжительный срок, что, наверное, было бы не оптимальным сигналом, в том числе для международного сообщества, ждущего от Москвы и Вашингтона убедительных подтверждений приверженности контролю над вооружениями, но, по крайней мере, лучше, чем ничего", — сказал замглавы ведомства.
"Недавно прошла очередная сессия этой комиссии в Женеве. В целом тональность была рабочей, деловой, но, как вы знаете, есть сюжеты, которые мы неоднократно обозначали в связи с тем, как США выполняют договор. Мы готовы продолжать эти обсуждения, математика продления приобретает все более приоритетный характер", — отметил он.