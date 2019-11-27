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РИА Новости

Россия предложила США разные варианты по срокам продления договора СНВ

13:10 27.11.2019 (обновлено: 15:09 27.11.2019)
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© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
© AP Photo / Charlie Riedel
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота. Архивное фото
ПЕКИН, 27 ноя — РИА Новости. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений можно продлить на пять лет или на меньший срок, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков после встречи со своим китайским коллегой Ма Чжаосюем.

"Мы предложили США продлить договор на предусмотренный в нем пятилетний срок или, если в силу каких-то причин это некомфортно для американской стороны, то на менее продолжительный срок, что, наверное, было бы не оптимальным сигналом, в том числе для международного сообщества, ждущего от Москвы и Вашингтона убедительных подтверждений приверженности контролю над вооружениями, но, по крайней мере, лучше, чем ничего", — сказал замглавы ведомства.

Он также сообщил, что регулярных сессий консультативной комиссии по СНВ-3 осталось только две, но российская сторона считает возможными дополнительные встречи. Однако, по словам Рябкова, Соединенные Штаты не готовы к "предметной дискуссии по этому вопросу".

"Недавно прошла очередная сессия этой комиссии в Женеве. В целом тональность была рабочей, деловой, но, как вы знаете, есть сюжеты, которые мы неоднократно обозначали в связи с тем, как США выполняют договор. Мы готовы продолжать эти обсуждения, математика продления приобретает все более приоритетный характер", — отметил он.

СНВ-3

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении военной мощи. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать.
Дональд Трамп говорил о желании выработать новый трехсторонний ядерный договор между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
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