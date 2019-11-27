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РИА Новости

В России придумали, как решить проблему "торчащих ног" в плацкарте

13:03 27.11.2019 (обновлено: 18:14 27.11.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонцепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО "Трансмашхолдинг"
Концепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО Трансмашхолдинг
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские вагоностроители придумали, как решить проблему "торчащих ног" в плацкартных вагонах, сообщил заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов.
Макет нового концепта плацкарта в натуральную величину со шкафами, раздвижными перегородками и столиками, разработанный группой "Трансмашхолдинг", был презентован вместе с ФПК в ноябре на выставке в Москве. Производитель готовит еще два концепта. Макеты новых плацкартов будут показаны пассажирам в Москве и в регионах России. Каждый сможет оставить свое мнение об увиденном вагоне и предложения. Затем будет сделан выбор, какие именно из этих вагонов будут выпускаться.
Концепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО Трансмашхолдинг
19 ноября, 12:30
Пассажиры смогут оценить и "усовершенствовать" новый плацкарт

"Мы в этой концепции увеличили незначительно, всего на два сантиметра, поперечные полки, на три сантиметра — продольные полки, но уже в ходе обсуждения с заказчиком макета мы пришли к выводу, что необходимо данную концепцию реализовывать в новом габарите. Этот новый габарит буквально вчера по итогам транспортной недели с коллегами обсуждали и приняли в работу новый габарит пассажирских вагонов", — сообщил Лошманов на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в среду.

"Он на 30 сантиметров шире, что позволит персонализировать пространство и вообще решить проблему так называемых торчащих ног в плацкартных вагонах", — добавил Лошманов.
Он рассказал, что представленный в ноябре макет — это основная концепция и самая близкая к реализации. "Потому что мы базировались на уже привычных решениях", — добавил замглавы ТМХ. Он напомнил, что в представленном макете плацкарта на полках появились шторы, дополнительные шкафчики, индивидуальные светильники.
Пассажирский поезд
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмАлександр ЛошмановФедеральная пассажирская компанияРоссияТрансмашхолдингЭкономика
Популярные комментарии
Перестать производить плацкарт..
27 ноября, 13:44
eaermak agat
39400135
Российский дизайн и конструкции, чего бы то ни было - это особенный случай неудобства и уродства. Это и СССР касалось. Вообще - глубокая философская и эстетическая проблема)
27 ноября, 15:38
rsrob surfrost
17101438
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