В России придумали, как решить проблему "торчащих ног" в плацкарте

"Мы в этой концепции увеличили незначительно, всего на два сантиметра, поперечные полки, на три сантиметра — продольные полки, но уже в ходе обсуждения с заказчиком макета мы пришли к выводу, что необходимо данную концепцию реализовывать в новом габарите. Этот новый габарит буквально вчера по итогам транспортной недели с коллегами обсуждали и приняли в работу новый габарит пассажирских вагонов", — сообщил Лошманов на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в среду.