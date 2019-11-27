Житель Тулы пострадал от хлопка рядом с его машиной

"Установлено, что 27 ноября 2019 около автомобиля, припаркованного во дворе жилого дома, расположенного на улице Болдина города Тулы, произошел хлопок, в результате которого мужчине, по предварительным данным, причинены незначительные телесные повреждения", - говорится сообщении.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство, совершенное общеопасным способом" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего", - информирует следственное управление.
26 ноября, 16:07Трое москвичей пострадали в драке за "народную парковку"
По данным портала "Тульские новости", водитель, садясь в автомобиль, пнул лежащий на земле пакет, после чего произошёл взрыв небольшой мощности. Мужчина получил травму лица и был госпитализирован. Портал Мyslo сообщил, что мужчин было двое, они заглянули в лежащий на земле пакет, тогда и раздался взрыв. Местные СМИ пишут, что после взрыва сотрудники силовых структур обследовали двор на наличие других предметов, опасных для жизни.