Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T13:02+0300
https://ria.ru/20191127/1561657614.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:184:3077:1915_1036x0_80_0_0_5e1ff526a311730c8ae6cda8f3e3e4b1.jpg
РИА Новости

Житель Тулы пострадал от хлопка рядом с его машиной

13:02 27.11.2019
530
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Мужчина в Туле пострадал от хлопка неизвестного устройства рядом с автомобилем во дворе, сообщило СУСК РФ по региону.
"Установлено, что 27 ноября 2019 около автомобиля, припаркованного во дворе жилого дома, расположенного на улице Болдина города Тулы, произошел хлопок, в результате которого мужчине, по предварительным данным, причинены незначительные телесные повреждения", - говорится сообщении.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство, совершенное общеопасным способом" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего", - информирует следственное управление.
Автомобили на парковке в Москве
26 ноября, 16:07
Трое москвичей пострадали в драке за "народную парковку"
По данным портала "Тульские новости", водитель, садясь в автомобиль, пнул лежащий на земле пакет, после чего произошёл взрыв небольшой мощности. Мужчина получил травму лица и был госпитализирован. Портал Мyslo сообщил, что мужчин было двое, они заглянули в лежащий на земле пакет, тогда и раздался взрыв. Местные СМИ пишут, что после взрыва сотрудники силовых структур обследовали двор на наличие других предметов, опасных для жизни.
002011
Обсудить 0
Следственный комитет РФТулаРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Трое краснодарцев получили сроки в колонии за похищение девушки
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Шведский суд отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"
Документы мигранта для получения разрешения на проживание и работу в России
Правительство сократило квоты для временного проживания иностранцев
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
В Саратовской области двое детей пострадали при пожаре
Концепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО Трансмашхолдинг
В России придумали, как решить проблему "торчащих ног" в плацкарте
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Иркутской области девять детей пострадали в ДТП
Работа за компьютером
Большинство россиян думают об уходе на фриланс, показал опрос
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
Завод Росатома пригласил Шнурова, чтобы показать "сварщика будущего"
Сотрудники ФСБ РФ
Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В Кремле заявили о цейтноте в работе над контрактом с "Нафтогазом"
Дегустации вина
Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
Олег Дерипаска
Кремль оценил сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
Статуя Фемиды в суде
Суд решил не взыскивать с подмосковного дворника два миллиарда рублей
Вид Дублина
Ирландские власти потратили более миллиона евро на принтер
Люминесцентные лампы на заводе по их утилизации в Иванове
В Саратовской области обнаружили пять свалок ртутных ламп
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28В Новосибирске завершили проверку после скандального чаепития в школе
09:28В ДНР рассказали о медицинском оборудовании, доставленном колонной МЧС
09:22Колонна МЧС доставила в Донецк гуманитарную помощь
09:18В Тбилиси полиция перекрыла доступ к зданию парламента
09:17Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
Лента новостейМолния