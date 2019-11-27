Житель Тулы пострадал от хлопка рядом с его машиной

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство, совершенное общеопасным способом" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

По данным портала "Тульские новости", водитель, садясь в автомобиль, пнул лежащий на земле пакет, после чего произошёл взрыв небольшой мощности. Мужчина получил травму лица и был госпитализирован. Портал Мyslo сообщил, что мужчин было двое, они заглянули в лежащий на земле пакет, тогда и раздался взрыв. Местные СМИ пишут, что после взрыва сотрудники силовых структур обследовали двор на наличие других предметов, опасных для жизни.