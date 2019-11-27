Правительство сократило квоты для временного проживания иностранцев

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Количество квот на выдачу иностранцам разрешений для временного проживания в РФ в 2020 году сократится в 1,4 раза, следует из подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжения правительства, опубликованного в среду на портале правовой информации.
"Установить на 2020 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 60 270 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам РФ", - говорится в документе, подписанном Медведевым 23 ноября.
Согласно распоряжению прошлого года, число квот на временное проживание на 2019 год составляло 83 480, сообщается на официальном сайте правительства РФ.
Как следует из документа, больше всего квот в 2020 году достанется Центральному федеральному округу - 17 500. Минимальное количество квот выделено для Уральского федерального округа - 3650.