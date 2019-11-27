В Москве проходит 45-й антикварный салон

С 1996 года салоны проходили два раза в год в ЦДХ, но после его закрытия организаторы были вынуждены искать новую площадку.
С 1996 года салоны проходили два раза в год в ЦДХ, но после его закрытия организаторы были вынуждены искать новую площадку.
Гостиный двор — специально для салона был поделен на улицы антиквариата, ювелирного искусства и "Арт&Дизайн" квартал.
Гостиный двор — специально для салона был поделен на улицы антиквариата, ювелирного искусства и "Арт&Дизайн" квартал.
"Испанка в красном", Н.С. Гончарова, галерея "Элизиум"
Принимают участие такие галереи, как "Частное собрание М.А. Суслова", "Элизиум", "Кардашиди Арт", "Русский авангард 10–30-х гг.", "Кутузовский, 24", "Альтруист", "На Патриарших", "Антикварная торговля А.Э. Лелянова", "Русские сезоны", "Веллум" и многие другие.
"Испанка в красном", Н.С. Гончарова, галерея "Элизиум"
Принимают участие такие галереи, как "Частное собрание М.А. Суслова", "Элизиум", "Кардашиди Арт", "Русский авангард 10–30-х гг.", "Кутузовский, 24", "Альтруист", "На Патриарших", "Антикварная торговля А.Э. Лелянова", "Русские сезоны", "Веллум" и многие другие.
"Натурщица", И.Е. Репин, галерея "Петербург"
Они представят работы Ивана Шишкина, Василия Поленова, Ильи Репина, Константина Сомова, Зинаиды Серебряковой, Александра Дейнеки, Анатолия Зверева, скульптуры Паоло Трубецкого, Евгения Лансере, ювелирные изделия фирмы Карла Фаберже и дома Болин.
"Натурщица", И.Е. Репин, галерея "Петербург"
Они представят работы Ивана Шишкина, Василия Поленова, Ильи Репина, Константина Сомова, Зинаиды Серебряковой, Александра Дейнеки, Анатолия Зверева, скульптуры Паоло Трубецкого, Евгения Лансере, ювелирные изделия фирмы Карла Фаберже и дома Болин.
А также живопись западноевропейских мастеров, предметы декоративно-прикладного искусства разных континентов и эпох, императорский и советский фарфор, памятники иконописи, скульптуры, антикварную мебель и оружие.
А также живопись западноевропейских мастеров, предметы декоративно-прикладного искусства разных континентов и эпох, императорский и советский фарфор, памятники иконописи, скульптуры, антикварную мебель и оружие.
Организаторы подготовили просветительскую программу: юридический форум по обороту движимых культурных ценностей, конференция по ювелирным брендам, public talk по искусству в интерьере, лекция Сергея Зотова о трехликих троицах.
Организаторы подготовили просветительскую программу: юридический форум по обороту движимых культурных ценностей, конференция по ювелирным брендам, public talk по искусству в интерьере, лекция Сергея Зотова о трехликих троицах.
Каждый год на салоне российские антиквары дарят произведение искусства музеям.
Каждый год на салоне российские антиквары дарят произведение искусства музеям.
В этом году Анатолий Боровков, владелец галереи "Русский авангард 1910-30-х годов", преподнесет Музею Владимира Маяковского картину Елены Ефремовой-Гейдор "Посещение АХР Маяковским".
В этом году Анатолий Боровков, владелец галереи "Русский авангард 1910-30-х годов", преподнесет Музею Владимира Маяковского картину Елены Ефремовой-Гейдор "Посещение АХР Маяковским".
"Посещение АХР Маяковским", Елена Ефремова-Гейдор
История создания полотна необычна: Иван Гейдор - однокурсник и будущий муж Елены Ефремовой, поспорил с приятелями по АХР (Ассоциация художников революции), что когда к ним приедет поэт, он запросто подойдет и заговорит с ним. Когда на выставку прибыл Маяковский, Иван подошел к нему и попросил закурить.
Этот момент и запечатлен на картине Елены Ефремовой-Гейдор, написанной много лет спустя.
"Посещение АХР Маяковским", Елена Ефремова-Гейдор
История создания полотна необычна: Иван Гейдор - однокурсник и будущий муж Елены Ефремовой, поспорил с приятелями по АХР (Ассоциация художников революции), что когда к ним приедет поэт, он запросто подойдет и заговорит с ним. Когда на выставку прибыл Маяковский, Иван подошел к нему и попросил закурить.
Этот момент и запечатлен на картине Елены Ефремовой-Гейдор, написанной много лет спустя.
"Баба", Ф.А. Малявин, галерея "Веллум"
"Гвоздь салона – роскошная выставка "Тренды коллекционирования" — несколько десятков шедевров музейного уровня. Это специальный проект, который показывает общий уровень российских частных коллекций и намекает на те направления и приоритеты, которые знатоки старого классического искусства отмечают для себя сейчас", - рассказал Василий Бычков, руководитель проекта "Российский антикварный салон" и руководитель компании "Экспо-парк" в программе телеканала "Россия 24".
"Баба", Ф.А. Малявин, галерея "Веллум"
"Гвоздь салона – роскошная выставка "Тренды коллекционирования" — несколько десятков шедевров музейного уровня. Это специальный проект, который показывает общий уровень российских частных коллекций и намекает на те направления и приоритеты, которые знатоки старого классического искусства отмечают для себя сейчас", - рассказал Василий Бычков, руководитель проекта "Российский антикварный салон" и руководитель компании "Экспо-парк" в программе телеканала "Россия 24".
"Ночной Париж", К.А. Коровин, "Галерея Рябова"
В "Трендах коллекционирования" - отечественное искусство разных периодов: иконопись, русская живопись XVIII–XIX веков, "русский импрессионизм" и авангард, искусство советского периода и работы нонконформистов.
"Ночной Париж", К.А. Коровин, "Галерея Рябова"
В "Трендах коллекционирования" - отечественное искусство разных периодов: иконопись, русская живопись XVIII–XIX веков, "русский импрессионизм" и авангард, искусство советского периода и работы нонконформистов.
Антикварный салон открыт с 27 ноября по 1 декабря, с 12 часов дня до 9 вечера. Входной билет - 500 рублей.
Антикварный салон открыт с 27 ноября по 1 декабря, с 12 часов дня до 9 вечера. Входной билет - 500 рублей.