Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-27T19:45+0300
https://ria.ru/20191127/1561657183.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156165/58/1561655808_0:160:3049:1875_1036x0_80_0_0_bd445a82b84670209fff1d23af17bd02.jpg
РИА Новости

В Москве проходит 45-й антикварный салон

19:45 27.11.2019
296
Антикварный салон впервые проходит в этом году в Гостином дворе на Ильинке. С 27 ноября по 1 декабря около двухсот российских галерей представят там русское и западноевропейское искусство XVI-XX веков. О том, зачем идти, что смотреть и покупать — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

С 1996 года салоны проходили два раза в год в ЦДХ, но после его закрытия организаторы были вынуждены искать новую площадку.

Участники 45-го Российского антикварного салона в Архитектурном клубе арт-квартала Гостиный Двор в Москве
1 из 12

С 1996 года салоны проходили два раза в год в ЦДХ, но после его закрытия организаторы были вынуждены искать новую площадку.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Гостиный двор — специально для салона был поделен на улицы антиквариата, ювелирного искусства и "Арт&Дизайн" квартал.

Экспонаты 45-го Российского антикварного салона в Архитектурном клубе арт-квартала Гостиный Двор в Москве
2 из 12

Гостиный двор — специально для салона был поделен на улицы антиквариата, ювелирного искусства и "Арт&Дизайн" квартал.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© предоставлено пресс-службой Антикварного салона

"Испанка в красном", Н.С. Гончарова, галерея "Элизиум"

Принимают участие такие галереи, как "Частное собрание М.А. Суслова", "Элизиум", "Кардашиди Арт", "Русский авангард 10–30-х гг.", "Кутузовский, 24", "Альтруист", "На Патриарших", "Антикварная торговля А.Э. Лелянова", "Русские сезоны", "Веллум" и многие другие.

Испанка в красном, Н.С. Гончарова, галерея Элизиум
3 из 12

"Испанка в красном", Н.С. Гончарова, галерея "Элизиум"

Принимают участие такие галереи, как "Частное собрание М.А. Суслова", "Элизиум", "Кардашиди Арт", "Русский авангард 10–30-х гг.", "Кутузовский, 24", "Альтруист", "На Патриарших", "Антикварная торговля А.Э. Лелянова", "Русские сезоны", "Веллум" и многие другие.

© предоставлено пресс-службой Антикварного салона
© предоставлено пресс-службой Антикварного салона

"Натурщица", И.Е. Репин, галерея "Петербург"

Они представят работы Ивана Шишкина, Василия Поленова, Ильи Репина, Константина Сомова, Зинаиды Серебряковой, Александра Дейнеки, Анатолия Зверева, скульптуры Паоло Трубецкого, Евгения Лансере, ювелирные изделия фирмы Карла Фаберже и дома Болин.

Натурщица И.Е. Репин, галерея Петербург
4 из 12

"Натурщица", И.Е. Репин, галерея "Петербург"

Они представят работы Ивана Шишкина, Василия Поленова, Ильи Репина, Константина Сомова, Зинаиды Серебряковой, Александра Дейнеки, Анатолия Зверева, скульптуры Паоло Трубецкого, Евгения Лансере, ювелирные изделия фирмы Карла Фаберже и дома Болин.

© предоставлено пресс-службой Антикварного салона
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

А также живопись западноевропейских мастеров, предметы декоративно-прикладного искусства разных континентов и эпох, императорский и советский фарфор, памятники иконописи, скульптуры, антикварную мебель и оружие.

Великий князь Георгий Романов на 45-ом Российском антикварном салоне в Архитектурном клубе арт-квартала Гостиный Двор в Москве
5 из 12

А также живопись западноевропейских мастеров, предметы декоративно-прикладного искусства разных континентов и эпох, императорский и советский фарфор, памятники иконописи, скульптуры, антикварную мебель и оружие.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© предоставлено пресс-службой Антикварного салона

Организаторы подготовили просветительскую программу: юридический форум по обороту движимых культурных ценностей, конференция по ювелирным брендам, public talk по искусству в интерьере, лекция Сергея Зотова о трехликих троицах.

Тринити Русская школа
6 из 12

Организаторы подготовили просветительскую программу: юридический форум по обороту движимых культурных ценностей, конференция по ювелирным брендам, public talk по искусству в интерьере, лекция Сергея Зотова о трехликих троицах.

© предоставлено пресс-службой Антикварного салона
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Каждый год на салоне российские антиквары дарят произведение искусства музеям.

Стол-витрина на 45-ом Российском антикварном салоне в Архитектурном клубе арт-квартала Гостиный Двор в Москве
7 из 12

Каждый год на салоне российские антиквары дарят произведение искусства музеям.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

В этом году Анатолий Боровков, владелец галереи "Русский авангард 1910-30-х годов", преподнесет Музею Владимира Маяковского картину Елены Ефремовой-Гейдор "Посещение АХР Маяковским".

Экспонаты 45-го Российского антикварного салона в Архитектурном клубе арт-квартала Гостиный Двор в Москве
8 из 12

В этом году Анатолий Боровков, владелец галереи "Русский авангард 1910-30-х годов", преподнесет Музею Владимира Маяковского картину Елены Ефремовой-Гейдор "Посещение АХР Маяковским".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© предоставлено пресс-службой Антикварного салона

"Посещение АХР Маяковским", Елена Ефремова-Гейдор

История создания полотна необычна: Иван Гейдор - однокурсник и будущий муж Елены Ефремовой, поспорил с приятелями по АХР (Ассоциация художников революции), что когда к ним приедет поэт, он запросто подойдет и заговорит с ним. Когда на выставку прибыл Маяковский, Иван подошел к нему и попросил закурить.

Этот момент и запечатлен на картине Елены Ефремовой-Гейдор, написанной много лет спустя.

Посещение АХР Маяковским, Елена Ефремова-Гейдор
9 из 12

"Посещение АХР Маяковским", Елена Ефремова-Гейдор

История создания полотна необычна: Иван Гейдор - однокурсник и будущий муж Елены Ефремовой, поспорил с приятелями по АХР (Ассоциация художников революции), что когда к ним приедет поэт, он запросто подойдет и заговорит с ним. Когда на выставку прибыл Маяковский, Иван подошел к нему и попросил закурить.

Этот момент и запечатлен на картине Елены Ефремовой-Гейдор, написанной много лет спустя.

© предоставлено пресс-службой Антикварного салона
© предоставлено пресс-службой Антикварного салона

"Баба", Ф.А. Малявин, галерея "Веллум"

"Гвоздь салона – роскошная выставка "Тренды коллекционирования" — несколько десятков шедевров музейного уровня. Это специальный проект, который показывает общий уровень российских частных коллекций и намекает на те направления и приоритеты, которые знатоки старого классического искусства отмечают для себя сейчас", - рассказал Василий Бычков, руководитель проекта "Российский антикварный салон" и руководитель компании "Экспо-парк" в программе телеканала "Россия 24".

Баба, Ф.А. Малявин, галерея Веллум
10 из 12

"Баба", Ф.А. Малявин, галерея "Веллум"

"Гвоздь салона – роскошная выставка "Тренды коллекционирования" — несколько десятков шедевров музейного уровня. Это специальный проект, который показывает общий уровень российских частных коллекций и намекает на те направления и приоритеты, которые знатоки старого классического искусства отмечают для себя сейчас", - рассказал Василий Бычков, руководитель проекта "Российский антикварный салон" и руководитель компании "Экспо-парк" в программе телеканала "Россия 24".

© предоставлено пресс-службой Антикварного салона
© предоставлено пресс-службой Антикварного салона

"Ночной Париж", К.А. Коровин, "Галерея Рябова"

В "Трендах коллекционирования" - отечественное искусство разных периодов: иконопись, русская живопись XVIII–XIX веков, "русский импрессионизм" и авангард, искусство советского периода и работы нонконформистов.

Ночной Париж, К.А. Коровин, Галерея Рябова
11 из 12

"Ночной Париж", К.А. Коровин, "Галерея Рябова"

В "Трендах коллекционирования" - отечественное искусство разных периодов: иконопись, русская живопись XVIII–XIX веков, "русский импрессионизм" и авангард, искусство советского периода и работы нонконформистов.

© предоставлено пресс-службой Антикварного салона
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Антикварный салон открыт с 27 ноября по 1 декабря, с 12 часов дня до 9 вечера. Входной билет - 500 рублей.

Экспонаты 45-го Российского антикварного салона в Архитектурном клубе арт-квартала Гостиный Двор в Москве
12 из 12

Антикварный салон открыт с 27 ноября по 1 декабря, с 12 часов дня до 9 вечера. Входной билет - 500 рублей.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
700000
КультураНовости культурыВыставкиЗверев АнатолийИлья Репин
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве завели дело против строителей, обманувших писательницу
Девушки в сауне
Названы популярные города, для встречи нового года с камином и баней
Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями после церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину
Путин обнял заплакавшую жительницу Петербурга
Кот
В Москве пожарные распилили трехметровый забор для спасения кошки
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге
Путин призвал петербуржцев не зацикливаться на теме Украины
Рабочий на газовой станции на Украине
В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа
Экс-президент США Джимми Картер
Экс-президента США Картера выписали из больницы после операции
Фармацевт-ассистент аптеки
В России отменили обязательную сертификацию лекарств
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик
Сайдик рассказал о ходе урегулирования конфликта в Донбассе
Россиянин поразил цель на расстоянии двух километров в полной темноте
Россиянин поразил цель на расстоянии двух километров в полной темноте
Продажа сигарет
Исследование: в России выросла доля нелегальной табачной продукции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке
Лавров дал совет западным лидерам
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Члену ОП запретили взять рыбу в салон самолета "Аэрофлота"
Отделение ПриватБанка
Минфин Украины передал Приватбанк кабинету министров
Петербургский институт ядерной физики
Ученые Росатома предложили построить прототип нового "супер-реактора"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
09:00Случайны ли случайности: главный спор современной теоретической физики
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
07:47Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
07:46Дети в Приморье начали занятия в соседней школе после ЧП с ртутью
07:36Восемь кадетов остаются в больнице в Иркутской области после ДТП
Лента новостейМолния