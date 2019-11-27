В Москве проходит 45-й антикварный салон

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"Посещение АХР Маяковским", Елена Ефремова-Гейдор

История создания полотна необычна: Иван Гейдор - однокурсник и будущий муж Елены Ефремовой, поспорил с приятелями по АХР (Ассоциация художников революции), что когда к ним приедет поэт, он запросто подойдет и заговорит с ним. Когда на выставку прибыл Маяковский, Иван подошел к нему и попросил закурить.

Этот момент и запечатлен на картине Елены Ефремовой-Гейдор, написанной много лет спустя.