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РИА Новости

Китай выступил против размещения американских ракет в АТР

12:50 27.11.2019 (обновлено: 13:56 27.11.2019)
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© Фото : Wikipedia/WhisperToMeМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая
© Фото : Wikipedia/WhisperToMe
ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Китай выступает против размещения американских ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй.
"США публично заявили о планах размещения ракет средней дальности наземного базирования в АТР. Если они прибегнут к этим действиям, то это станет серьезной угрозой для безопасности Китая и России, мы внимательно следим за развитием событий и решительно выступаем против этих действий", - заявил он журналистам после консультаций с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.
Он подчеркнул, что "Китай выступает против развертывания ракет США в АТР".
Замминистра добавил, что если США предпримут соответствующие действия, "Китай примет необходимые меры для обеспечения своей национальной безопасности".
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