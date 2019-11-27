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РИА Новости

Руденко обсудил с послом Евросоюза подготовку к "нормандскому саммиту"

12:48 27.11.2019
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© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с главой представительства ЕС в России Маркусом Эдерером урегулирование кризиса на востоке Украины и подготовку к нормандскому саммиту, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД РФ, встреча Руденко с Эдерером прошла 27 ноября.

"В ходе встречи стороны обсудили ход урегулирования кризиса на юго-востоке Украины с акцентом на подготовку к саммиту в нормандском формате, а также некоторые другие проблемы на пространстве СНГ", - сообщили в российском МИД.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств нормандского формата пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие. Проведение саммита 9 декабря подтвердил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча лидеров стран нормандской четверки в Берлине
Вчера, 08:00Акценты
Нормандский формат: альтернативы нет, появится ли результатВстреча в "нормандском формате" уже совсем скоро. Но с чем на нее приедут участники? Конкретные вопросы рассматривает контактная группа, которая собирается на очередной раунд переговоров в Минске 27 ноября.
Так называемый нормандский формат с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеМаркус Эдерер"Нормандская четверка"Андрей РуденкоМИД РФЕвросоюзРоссияУкраинаВ мире
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