Руденко обсудил с послом Евросоюза подготовку к "нормандскому саммиту"

"В ходе встречи стороны обсудили ход урегулирования кризиса на юго-востоке Украины с акцентом на подготовку к саммиту в нормандском формате, а также некоторые другие проблемы на пространстве СНГ", - сообщили в российском МИД.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств нормандского формата пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие. Проведение саммита 9 декабря подтвердил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Встреча в "нормандском формате" уже совсем скоро. Но с чем на нее приедут участники? Конкретные вопросы рассматривает контактная группа, которая собирается на очередной раунд переговоров в Минске 27 ноября.

Нормандский формат: альтернативы нет, появится ли результат Встреча в "нормандском формате" уже совсем скоро. Но с чем на нее приедут участники? Конкретные вопросы рассматривает контактная группа, которая собирается на очередной раунд переговоров в Минске 27 ноября.

Так называемый нормандский формат с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.