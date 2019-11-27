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РИА Новости

Песков прокомментировал публикации о связи журналиста Короткова с ИГ*

12:48 27.11.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Кремле видели сообщения насчет расследования о журналисте "Новой газеты" Денисе Короткове, который якобы сотрудничал с боевиками террористической группировки "Исламское государство"*, однако не располагают детальной информацией по этому поводу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщили, что Коротков якобы сотрудничал с террористами ИГ*, в частности передавал данные российских военных.
"(В Кремле) детально неизвестно. Мы видели сообщения на этот счет, но детально мы не располагаем", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что правоохранительные органы должны отреагировать на эту информацию, он добавил, что у них есть возможность ознакомиться с опубликованной информацией.
"Мы говорили, что правоохранительные органы имеют возможность ознакомиться с этой информацией и в случае, если они считают необходимым, они могут проводить какие-то расследования. В этом случае у Путина абсолютно такая же позиция", - сказал пресс-секретарь главы государства.
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Исламское государствоНовая газетаДмитрий ПесковРоссияОбщество
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