Песков прокомментировал публикации о связи журналиста Короткова с ИГ*

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Кремле видели сообщения насчет расследования о журналисте "Новой газеты" Денисе Короткове, который якобы сотрудничал с боевиками террористической группировки "Исламское государство"*, однако не располагают детальной информацией по этому поводу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщили, что Коротков якобы сотрудничал с террористами ИГ*, в частности передавал данные российских военных.
"(В Кремле) детально неизвестно. Мы видели сообщения на этот счет, но детально мы не располагаем", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что правоохранительные органы должны отреагировать на эту информацию, он добавил, что у них есть возможность ознакомиться с опубликованной информацией.
"Мы говорили, что правоохранительные органы имеют возможность ознакомиться с этой информацией и в случае, если они считают необходимым, они могут проводить какие-то расследования. В этом случае у Путина абсолютно такая же позиция", - сказал пресс-секретарь главы государства.
* Террористическая организация, запрещенная в России