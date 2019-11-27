Песков прокомментировал публикации о связи журналиста Короткова с ИГ*

"(В Кремле) детально неизвестно. Мы видели сообщения на этот счет, но детально мы не располагаем", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что правоохранительные органы должны отреагировать на эту информацию, он добавил, что у них есть возможность ознакомиться с опубликованной информацией.

"Мы говорили, что правоохранительные органы имеют возможность ознакомиться с этой информацией и в случае, если они считают необходимым, они могут проводить какие-то расследования. В этом случае у Путина абсолютно такая же позиция", - сказал пресс-секретарь главы государства.