Минск призвал к переходу к равным с Москвой условиям в газовой сфере

"Логика одна: если речь идет о построении Союзного государства, соответственно, общие блага для двух стран, двух народов должны быть. Если мы объединимся (энергетические рынки – ред.), а у нас вырастет стоимость газа и, как следствие, электроэнергии, то логично беспокойство руководства, на чем эта платформа формируется. Союз (общие рынки в союзном государстве – ред.) планируется сформировать к 2021 году, российская сторона рассматривает все взаимоотношения через призму 2021 года, что с 2021 года должны появляться новые экономические обстоятельства. А 2020 год мы называем переходным периодом, но тенденция и динамика к сближению должна начинаться уже с 2020 года", - сказал Закревский журналистам.