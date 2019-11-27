Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T12:43+0300
https://ria.ru/20191127/1561655685.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156107/40/1561074054_438:546:3107:2048_1036x0_80_0_0_2e9bc73565a90f5c64e235c4a35ecc45.jpg
РИА Новости

Минск призвал к переходу к равным с Москвой условиям в газовой сфере

12:43 27.11.2019
919
© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция
Газораспределительная станция
© РИА Новости / Егор Еремов
Газораспределительная станция . Архивное фото
МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Белоруссия и Россия должны уже в 2020 году начать переход к равным условиям хозяйствования в газовой сфере, не дожидаясь запуска в 2021 году дорожной карты по интеграции, заявил в среду в Минске заместитель министра энергетики республики Вадим Закревский.
"Логика одна: если речь идет о построении Союзного государства, соответственно, общие блага для двух стран, двух народов должны быть. Если мы объединимся (энергетические рынки – ред.), а у нас вырастет стоимость газа и, как следствие, электроэнергии, то логично беспокойство руководства, на чем эта платформа формируется. Союз (общие рынки в союзном государстве – ред.) планируется сформировать к 2021 году, российская сторона рассматривает все взаимоотношения через призму 2021 года, что с 2021 года должны появляться новые экономические обстоятельства. А 2020 год мы называем переходным периодом, но тенденция и динамика к сближению должна начинаться уже с 2020 года", - сказал Закревский журналистам.
Замминистра подчеркнул, что переговоры по цене на газ для Белоруссии в 2020 году постоянно идут и "вопрос будет решен".
Газораспределительная станция около деревни Атолино в Минском районе
17 ноября, 14:14
Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России
87402219
Обсудить 5
Вадим ЗакревскийБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Повторюсь в сотый раз: если хотят цены на газ, как в Смоленской области, то и права на этот газ у Минска должны быть аналогичные. Т.е., никакой перепродажи газа или нефти третьим странам! Ну и обязанности наших регионов неплохо бы добавить. Например, признавать целостность РФ (Крым), его внешнюю политику (Абхазия и Ю. Осетия). Вот тогда можно за цены разговаривать!
27 ноября, 13:07
Von Stirliz
1200001
Рекомендуем
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В Кремле заявили о цейтноте в работе над контрактом с "Нафтогазом"
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Шведский суд отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" назвал дедлайн для заключения контракта на транзит газа
Олег Дерипаска
Кремль оценил сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге
Россия не стала обжаловать решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
"Нафтогаз" раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с "Газпромом"
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал публикации о связи журналиста Короткова с ИГ*
Рабочий на газовой станции на Украине
Киев назвал условия для заключения контракта на транзит газа из России
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме ответили на призыв глав МИД четырех стран к России
Работа за компьютером
Большинство россиян думают об уходе на фриланс, показал опрос
Владимир Путин принимает участие в режиме телемоста во Всероссийском открытом уроке Школа завтрашнего дня, который проходит в рамках Форума профессиональной навигации ПроеКториЯ
Путин пока не планирует быть на 75-летии освобождения Аушвица
Бронекатера Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу во время передачи Украине
Эксперт об "ущербе" кораблям Украины: документы при передаче подписаны
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Руденко обсудил с послом Евросоюза подготовку к "нормандскому саммиту"
Снайперская винтовка ОРСИС Т-5000
Вьетнам закупил крупную партию российских высокоточных винтовок Т-5000
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Полиция проверит инцидент на Урале, где школьники избили сверстницу
09:28В Новосибирске завершили проверку после скандального чаепития в школе
09:28В ДНР рассказали о медицинском оборудовании, доставленном колонной МЧС
09:22Колонна МЧС доставила в Донецк гуманитарную помощь
09:18В Тбилиси полиция перекрыла доступ к зданию парламента
09:17Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
Лента новостейМолния