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РИА Новости

Астронавты починили туалет на американском сегменте МКС

12:36 27.11.2019 (обновлено: 14:17 27.11.2019)
20406
© Фото : ESA/NASA - L.ParmitanoМКС
МКС
© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
МКС. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Туалет на американском сегменте Международной космической станции снова работает, следует из переговоров экипажа с наземными специалистами, трансляция которых ведется НАСА.
На МКС находятся два туалета российского производства - в российском модуле "Звезда" и американском Tranquility. Кроме того, туалеты имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", но они используются в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС.
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Как сообщил командиру МКС Луке Пармитано специалист хьюстонского центра управления полетами, туалет в модуле Tranquility снова можно использовать.
"После замены и проверки сепаратора работоспособность WHC (ассенизационно-санитарное устройство американского сегмента - ред.) восстановлена", - подтвердил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.
Ранее Пармитано заявил наземным специалистам, что туалет в модуле Tranquility не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а аналогичное устройство в "Звезде" не используется из-за сигнализации переполненного бака. В связи с этим астронавты стали пользоваться "памперсами" - устройствами для сбора мочи UCD, которые хранятся в европейском модуле Columbus.
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Позже Роскосмос подтвердил, что туалет на американском сегменте МКС вышел из строя ночью и экипаж занимается его ремонтом. При этом в госкорпорации отметили, что туалет в российском сегменте исправен.
Сейчас на МКС полет совершают также россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр.
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Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
Популярные комментарии
Два жовто-блакитных унитаза древним украм сбросьте, когда мимо пролетать будете. Не пригодились.
27 ноября, 12:46
vvab6
3460108
Ага и памперсов пусть подкинут:)
27 ноября, 12:57
G-ff RR
800006
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