Астронавты починили туалет на американском сегменте МКС

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Туалет на американском сегменте Туалет на американском сегменте Международной космической станции снова работает, следует из переговоров экипажа с наземными специалистами, трансляция которых ведется НАСА

На МКС находятся два туалета российского производства - в российском модуле "Звезда" и американском Tranquility. Кроме того, туалеты имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", но они используются в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС.

Как сообщил командиру МКС Луке Пармитано специалист хьюстонского центра управления полетами, туалет в модуле Tranquility снова можно использовать.

"После замены и проверки сепаратора работоспособность WHC (ассенизационно-санитарное устройство американского сегмента - ред.) восстановлена", - подтвердил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.

Ранее Пармитано заявил наземным специалистам, что туалет в модуле Tranquility не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а аналогичное устройство в "Звезде" не используется из-за сигнализации переполненного бака. В связи с этим астронавты стали пользоваться "памперсами" - устройствами для сбора мочи UCD, которые хранятся в европейском модуле Columbus.

Позже Роскосмос подтвердил, что туалет на американском сегменте МКС вышел из строя ночью и экипаж занимается его ремонтом. При этом в госкорпорации отметили, что туалет в российском сегменте исправен.