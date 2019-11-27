В МИД призвали решить визовую проблему из-за действий США

"Возникшая не сегодня и не вчера визовая проблема, естественно, требует решения. Соединенные Штаты обязаны в соответствии с соглашением с секретариатом ООН беспрепятственно предоставлять доступ всем государствам-членам ООН в штаб-квартиру. Это... крайне сложная проблема, которая волнует очень многие государства", - сказал Ермаков, выступая в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что уже многие десятилетия Нью-Йорк является основной площадкой для обсуждения очень многих проблем международной безопасности, контроля над вооружениями, нераспространения.

США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами. Первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США. Затем Россия внесла в Первый комитет проект соответствующего процедурного решения.