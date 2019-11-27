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РИА Новости

В МИД призвали решить визовую проблему из-за действий США

12:35 27.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Визовая проблема в связи с действиями США требует решения, Вашингтон обязан предоставлять доступ в ООН всем странам-членам организации, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
"Возникшая не сегодня и не вчера визовая проблема, естественно, требует решения. Соединенные Штаты обязаны в соответствии с соглашением с секретариатом ООН беспрепятственно предоставлять доступ всем государствам-членам ООН в штаб-квартиру. Это... крайне сложная проблема, которая волнует очень многие государства", - сказал Ермаков, выступая в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что уже многие десятилетия Нью-Йорк является основной площадкой для обсуждения очень многих проблем международной безопасности, контроля над вооружениями, нераспространения.
США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами. Первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США. Затем Россия внесла в Первый комитет проект соответствующего процедурного решения.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
20 ноября, 21:36
Комитет Генассамблеи ООН призвал США к оперативной выдаче виз дипломатам
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Владимир ЕрмаковМИД РФООНРоссияСШАВ мире
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