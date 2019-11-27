Росздравнадзор проверит обеспечение больных муковисцидозом лекарствами

"В связи с информацией, появившейся в социальных сетях, министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова дала поручение Росздравнадзору провести комплексную проверку обеспечения лекарственными препаратами пациентов с муковисцидозом и подготовить подробный доклад, содержащий конкретные предложения по улучшению ситуации", - говорится в сообщении.