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РИА Новости

Росздравнадзор проверит обеспечение больных муковисцидозом лекарствами

12:32 27.11.2019 (обновлено: 12:35 27.11.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку обеспечения пациентов с муковисцидозом необходимыми лекарствами, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"В связи с информацией, появившейся в социальных сетях, министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова дала поручение Росздравнадзору провести комплексную проверку обеспечения лекарственными препаратами пациентов с муковисцидозом и подготовить подробный доклад, содержащий конкретные предложения по улучшению ситуации", - говорится в сообщении.
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Кроме того, профильному главному внештатному специалисту Минздрава России дано поручение проработать необходимость корректировки клинических рекомендаций по лечению муковисцидоза.
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МуковисцидозЗдоровье - ОбществоРосздравнадзорМинистерство здравоохранения РФВероника СкворцоваРоссияОбщество
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