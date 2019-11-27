Росздравнадзор проверит обеспечение больных муковисцидозом лекарствами

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку обеспечения пациентов с муковисцидозом необходимыми лекарствами, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"В связи с информацией, появившейся в социальных сетях, министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова дала поручение Росздравнадзору провести комплексную проверку обеспечения лекарственными препаратами пациентов с муковисцидозом и подготовить подробный доклад, содержащий конкретные предложения по улучшению ситуации", - говорится в сообщении.
Кроме того, профильному главному внештатному специалисту Минздрава России дано поручение проработать необходимость корректировки клинических рекомендаций по лечению муковисцидоза.