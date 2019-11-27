Экипаж МКС начал ремонт туалета на американском сегменте станции

"Сегодня ночью вышло из строя АСУ (ассенизационно-санитарное устройство - ред.) на американском сегменте МКС. Сейчас идет его ремонт", - сказали в Роскосмосе.

На МКС находятся два туалета российского производства - в российском модуле "Звезда" и американском модуле Tranquility. Кроме того, туалеты имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", но они используются в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС.