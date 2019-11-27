Экипаж МКС начал ремонт туалета на американском сегменте станции

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Экипаж МКС занялся ремонтом сломавшегося туалета российского производства на американском сегменте МКС, санузел в российском сегменте работоспособен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
"Сегодня ночью вышло из строя АСУ (ассенизационно-санитарное устройство - ред.) на американском сегменте МКС. Сейчас идет его ремонт", - сказали в Роскосмосе.
Санузел на российском сегменте исправен, добавили там.
Ранее командир МКС итальянец Лука Пармитано сообщил хьюстонскому центру управления полетами о выходе из строя всех туалетов на борту станции.
На МКС находятся два туалета российского производства - в российском модуле "Звезда" и американском модуле Tranquility. Кроме того, туалеты имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", но они используются в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС.
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