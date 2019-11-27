Россия не стала обжаловать решение ЕСПЧ по делу Магнитского

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия не стала обжаловать решение Страсбургского суда, присудившего родственникам аудитора Сергея Магнитского 34 тысячи евро, сообщил руководитель аппарата уполномоченного России при ЕСПЧ Андрей Федоров.
"Не стали (обжаловать). Это не самое плохое для нас решение", - сказал Федоров журналистам в среду.
По его словам, Россия выплатит деньги "в установленный трехмесячный срок".
В августе этого года Страсбургский суд решил, что условия содержания Магнитского под стражей нарушили статью Европейской конвенции о запрете пыток и праве на справедливый суд. Его родственникам ЕСПЧ постановил выплатить 34 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда.
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Вместе с тем, как сообщали в Минюсте РФ, ЕСПЧ признал "явную необоснованность жалобы на произвольный характер лишения Магнитского свободы".
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
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