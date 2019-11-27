Меркель назвала сохранение НАТО ключевым интересом Германии

"Еще более очевидно, чем во времена холодной войны, что сохранение НАТО является сегодня нашим ключевым интересом. По крайней мере, это также же очевидно, как во времена холодной войны, что это наш ключевой интерес. Вчера об этом говорил и министр иностранных дел (ФРГ Хайко Маас), Европа не может в настоящее время защитить себя сама, она зависит от трансатлантического союза, и поэтому верно, что мы будем работать над этим союзом и примем на себя больше ответственности", - сказала Меркель.