Путин в среду вылетит в Киргизию

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду после работы в Санкт-Петербурге вылетит в Бишкек, заявил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"После этого напряженного дня (в Санкт-Петербурге - ред.) он (Путин - ред.) сядет в самолет и полетит в Бишкек, где он будет работать завтра", - сказал он журналистам.
Ранее сообщалось, что Путин примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября в Бишкеке, где будет обсуждаться международная и региональная безопасность в зоне ответственности организации.