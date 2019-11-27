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РИА Новости

Путин в среду вылетит в Киргизию

12:18 27.11.2019 (обновлено: 12:19 27.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме телемоста во Всероссийском открытом уроке "Школа завтрашнего дня"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме телемоста во Всероссийском открытом уроке Школа завтрашнего дня
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду после работы в Санкт-Петербурге вылетит в Бишкек, заявил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"После этого напряженного дня (в Санкт-Петербурге - ред.) он (Путин - ред.) сядет в самолет и полетит в Бишкек, где он будет работать завтра", - сказал он журналистам.
Ранее сообщалось, что Путин примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября в Бишкеке, где будет обсуждаться международная и региональная безопасность в зоне ответственности организации.
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ОДКБДмитрий ПесковВладимир ПутинБишкекРоссияКиргизияВ мире
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