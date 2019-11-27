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РИА Новости

В Грузии в аэропортах иностранным туристам вновь раздают бутылки вина

12:44 27.11.2019
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© Depositphotos / UskarpМеждународный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели
Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели
© Depositphotos / Uskarp
ТБИЛИСИ, 27 ноя — РИА Новости. Администрация туризма Грузии возобновила акцию по раздачи бутылок местного вина в грузинских аэропортах прибывшим иностранным гостям, заявила глава ведомства Мариам Квривишвили.
Эта акция проводится в шестой раз. Иностранцам в трех грузинских аэропортах на паспортном контроле вручают бутылку Саперави, на этикетках написано, что Грузия — родина виноделия, а также говорится о традициях и культуре страны.
Национальная администрация туризма с целью закупки вина объявила летом 2019 года электронный тендер стоимостью миллион лари (около 350 тысяч долларов).
"Данной кампанией, с одной стороны, мы хотели популяризировать нашу страну как родину виноделия, а с другой — показать гостям нашу гостеприимность. На этот раз формат немного другой: вместо традиционной этикетки на бутылке написано письмо от лица грузинского народа", — заявила Квривишвили в телепередаче "Бизнес-партнер".
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