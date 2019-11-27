В Грузии в аэропортах иностранным туристам вновь раздают бутылки вина

ТБИЛИСИ, 27 ноя — РИА Новости. Администрация туризма Грузии возобновила акцию по раздачи бутылок местного вина в грузинских аэропортах прибывшим иностранным гостям, заявила глава ведомства Мариам Квривишвили.

Эта акция проводится в шестой раз. Иностранцам в трех грузинских аэропортах на паспортном контроле вручают бутылку Саперави, на этикетках написано, что Грузия — родина виноделия, а также говорится о традициях и культуре страны.

Национальная администрация туризма с целью закупки вина объявила летом 2019 года электронный тендер стоимостью миллион лари (около 350 тысяч долларов).