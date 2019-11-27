Путин пока не планирует быть на 75-летии освобождения Аушвица

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет посещения торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которые пройдут в январе в Польше, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, таких планов нет. Вы знаете, это очень знаменательная дата, и Путин там был, и мы всегда вспоминаем об этой дате, вспоминаем, в том числе, о роли Красной армии, но такого мероприятия сейчас в графике не числится у Путина", - сообщил Песков.