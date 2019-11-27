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РИА Новости

Путин пока не планирует быть на 75-летии освобождения Аушвица

12:15 27.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин принимает участие в режиме телемоста во Всероссийском открытом уроке "Школа завтрашнего дня", который проходит в рамках Форума профессиональной навигации "ПроеКториЯ"
Владимир Путин принимает участие в режиме телемоста во Всероссийском открытом уроке Школа завтрашнего дня, который проходит в рамках Форума профессиональной навигации ПроеКториЯ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет посещения торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которые пройдут в январе в Польше, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, таких планов нет. Вы знаете, это очень знаменательная дата, и Путин там был, и мы всегда вспоминаем об этой дате, вспоминаем, в том числе, о роли Красной армии, но такого мероприятия сейчас в графике не числится у Путина", - сообщил Песков.
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше
22 ноября, 16:07
Главы шести стран приедут в Освенцим на 75-ю годовщину освобождения лагеря
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинПольшаРоссияВ мире
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