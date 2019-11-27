Ирландские власти потратили более миллиона евро на принтер

Сама покупка современного принтера японской компании Komori обошлась в 800 тысяч евро. После того, как принтер доставили к зданию парламента в декабре прошлого года, оказалось, что он достигает 2,1 метра в высоту и 1,9 метра в ширину и не пролезает в проем. Ещё 236 тысяч евро было затем потрачено на строительные работы, чтобы снести стены и перегородки под габариты оборудования.