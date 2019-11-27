Путин и Зеленский не обсуждали вопрос "пропавшей" сантехники

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президенты РФ и Украины Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили тему возвращения Киеву военных судов, но тему "пропавшей" с них сантехники не затрагивали, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва 18 ноября передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. Командующий ВМС Украины, адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили" и что с них снято оборудование, даже плафоны и розетки. Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным отметил необходимость вернуть оборудование с трех украинских кораблей, которые РФ вернула Киеву.

"Нет, вопрос сантехники не поднимался. Тема (возврата оборудования - ред.) затрагивалась, действительно, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время нам больше добавить нечего", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, будет ли возврат этого имущества, Песков сказал: "Осуществляются соответствующие контакты, поэтому я здесь деталями не располагаю, поэтому не могу ответить на ваш вопрос", - добавил пресс-секретарь президента.