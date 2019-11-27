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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2019-11-27T15:51+0300
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РИА Новости

Инвестиции в Москве за девять месяцев выросли почти на 11%

12:08 27.11.2019 (обновлено: 15:51 27.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Москве за три квартала 2019 года вырос на 10,6% в годовом выражении и достиг 1,6 триллиона рублей, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).
За девять месяцев доля внебюджетных инвестиций составила 75,1%, что на 2,3 процентных пункта выше аналогичного показателя прошлого года. Доля собственных средств в структуре финансирования инвестиций в основной капитал выросла за период с 57,7% до 59,7%, отмечается в сообщении.
"Одним из драйверов инвестиционной активности является масштабная программа развития города. Объем адресной инвестпрограммы Москвы на 2020–2022 годы составляет более 2 триллионов рублей. Эти средства будут направлены на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере, благоустройстве и другое. Сегодня на каждый рубль, вложенный городом в развитие инфраструктуры, удается привлекать более 3 рублей частных инвестиций", – пояснил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Он напомнил, что с 2010 по 2018 годы инвестиции в основной капитал в Москве выросли в сопоставимых ценах более чем в два раза. На данный момент на долю столицы приходится 14% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России.
ебоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ, храм Христа Спасителя, храм Воскресения Христова в Кадашах (справа)
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В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров отметил, что рост объема инвестиций в основной капитал в Москве в значительной степени обусловлен мерами поддержки, которые оказывает столичное правительство бизнесу.
"По итогам регулярных встреч с бизнесом мы принимаем решения о развитии механизмов поддержки предприятий реального сектора экономики, расширении существующих льгот и преференций: например, недавно Мосгордума приняла законопроект об инвестиционном налоговом вычете. На данный момент в городе созданы условия, при которых предпринимателям выгодно инвестировать в экономику столицы, создавать новые предприятия на территории города", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (государственный служащий)Александр ПрохоровМосква
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