Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-27T12:08+0300
https://ria.ru/20191127/1561653549.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156016/57/1560165763_0:167:3047:1881_1036x0_80_0_0_f705b8f6d8194307d6c78b97f6d1eeae.jpg
РИА Новости

"Русские" торги Sotheby's в Лондоне принесли более 18 млн фунтов

12:08 27.11.2019
190
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТоп-лоты русских торгов Sotheby's
Топ-лоты русских торгов Sotheby's
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 27 ноя - РИА Новости, Мария Табак. Торги произведениями русского искусства Sotheby's в Лондоне принесли более 18 миллионов фунтов стерлингов, сообщила РИА Новости представитель аукционного дома.
Топ-лотом торгов произведениями живописи, как и ожидалось, стала картина "Сферический супрематизм" Ивана Клюна, которая ушла с молотка за 4,9 миллиона фунтов стерлингов при эстимейте в 2,5-3,5 миллиона фунтов стерлингов.
"Это самая важная из работ Клюна, когда-либо появлявшихся на аукционах. Она к тому же имеет превосходный провенанс: это работа из собрания известного коллекционера русского авангарда Георгия Костакиса", - сообщила ранее представитель аукционного дома.
"Натюрморт с кувшином и иконой" Михаила Ларионова продан почти за 1,5 миллиона фунтов стерлингов при эстимейте в 1,2-1,8 миллиона.
"Древний град Углич" Константина Юона, выставленный на торги с эстимейтом 600-800 тысяч фунтов стерлингов, продан за намного большую сумму: почти 1,3 миллиона фунтов стерлингов.
Всего торги живописью принесли более 14,5 миллиона фунтов стерлингов.
В секции декоративно-прикладного искусства топ-лотом стал серебряный ковш, ушедший за 212,5 тысячи стерлингов при эстимейте в 120-150 тысяч.
Украшенная снежинками подвеска от Фаберже 1913 года, которая оценивалась в 40-60 тысяч фунтов стерлингов и называлась экспертами аукционного дома самым важным лотом, продана за 175 тысяч фунтов стерлингов.
Всего торги предметами декоративно-прикладного искусства принесли почти 3,6 миллиона фунтов стерлингов.
Церковь святого Апостола Андрея Первозванного, конец XIX века, д. Ведягино, Кенозерский национальный парк
18 ноября, 16:49Религия и мировоззрение.
Фотовыставка, посвященная деревянным храмам Кенозерья, открылась в Москве
001121
Обсудить 0
КультураНовости - Религия и мировоззрениеSotheby'sЛондонрелигияЖивопись
Рекомендуем
Олег Дерипаска
Кремль оценил сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
Владимир Путин принимает участие в режиме телемоста во Всероссийском открытом уроке Школа завтрашнего дня, который проходит в рамках Форума профессиональной навигации ПроеКториЯ
Путин пока не планирует быть на 75-летии освобождения Аушвица
Вид Дублина
Ирландские власти потратили более миллиона евро на принтер
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Путин и Зеленский не обсуждали вопрос "пропавшей" сантехники
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В Кремле заявили о цейтноте в работе над контрактом с "Нафтогазом"
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Шведский суд отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков назвал публикацию о дестабилизации ситуации в Ливии ЧВК "уткой"
Игорь Коломойский
Нацбанк Украины заявил о давлении со стороны Коломойского
Разведчик Гоар Левоновна Вартанян
Путин выразил соболезнования в связи со смертью разведчицы Вартанян
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД заявили, что "закон Димы Яковлева" можно сделать универсальным
Икона Спаса Нерукотворного в Покровском храме села Лещенка
Икону "Спас Нерукотворный" доставили во Владивосток
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД призвали решить визовую проблему из-за действий США
Экспонаты выставки Память поколений теперь можно увидеть в метро
Экспонаты выставки "Память поколений" теперь можно увидеть в метро
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен
Глава ЕК отметила крепкие связи между США и Евросоюзом
Документы мигранта для получения разрешения на проживание и работу в России
Правительство сократило квоты для временного проживания иностранцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32Источник: первый модернизированный Ту-160М передали на испытания
09:32Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины
09:30Полиция проверит инцидент на Урале, где школьники избили сверстницу
09:28В Новосибирске завершили проверку после скандального чаепития в школе
09:28В ДНР рассказали о медицинском оборудовании, доставленном колонной МЧС
09:22Колонна МЧС доставила в Донецк гуманитарную помощь
09:18В Тбилиси полиция перекрыла доступ к зданию парламента
09:17Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
Лента новостейМолния