"Русские" торги Sotheby's в Лондоне принесли более 18 млн фунтов

ЛОНДОН, 27 ноя - РИА Новости, Мария Табак. Торги произведениями русского искусства Sotheby's в Лондоне принесли более 18 миллионов фунтов стерлингов, сообщила РИА Новости представитель аукционного дома.

Топ-лотом торгов произведениями живописи, как и ожидалось, стала картина "Сферический супрематизм" Ивана Клюна, которая ушла с молотка за 4,9 миллиона фунтов стерлингов при эстимейте в 2,5-3,5 миллиона фунтов стерлингов.

"Это самая важная из работ Клюна, когда-либо появлявшихся на аукционах. Она к тому же имеет превосходный провенанс: это работа из собрания известного коллекционера русского авангарда Георгия Костакиса", - сообщила ранее представитель аукционного дома.

"Натюрморт с кувшином и иконой" Михаила Ларионова продан почти за 1,5 миллиона фунтов стерлингов при эстимейте в 1,2-1,8 миллиона.

"Древний град Углич" Константина Юона, выставленный на торги с эстимейтом 600-800 тысяч фунтов стерлингов, продан за намного большую сумму: почти 1,3 миллиона фунтов стерлингов.

Всего торги живописью принесли более 14,5 миллиона фунтов стерлингов.

В секции декоративно-прикладного искусства топ-лотом стал серебряный ковш, ушедший за 212,5 тысячи стерлингов при эстимейте в 120-150 тысяч.

Украшенная снежинками подвеска от Фаберже 1913 года, которая оценивалась в 40-60 тысяч фунтов стерлингов и называлась экспертами аукционного дома самым важным лотом, продана за 175 тысяч фунтов стерлингов.