Путин пока не планирует участвовать в экономическом форуме в Давосе

"Нет, пока таких планов нет, в настоящий момент таких планов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, собирается ли Путин принимать участие во всемирном экономическом форуме в Давосе.

В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что не знает, кем будет представлена Россия на форуме. "Понятия не имею", - сказал он, отвечая на вопрос, кто от РФ может полететь в Давос.