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РИА Новости

Путин пока не планирует участвовать в экономическом форуме в Давосе

12:06 27.11.2019 (обновлено: 16:42 27.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в настоящий момент пока не планирует принимать участие во всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2020 года, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, пока таких планов нет, в настоящий момент таких планов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, собирается ли Путин принимать участие во всемирном экономическом форуме в Давосе.
В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что не знает, кем будет представлена Россия на форуме. "Понятия не имею", - сказал он, отвечая на вопрос, кто от РФ может полететь в Давос.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияЭкономика
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