Путин выразил соболезнования в связи со смертью разведчицы Вартанян

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью легендарной разведчицы-нелегала Гоар Вартанян , сообщил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вартанян скончалась в понедельник на 94-м году жизни.

"Путин выразил соболезнования родным и близким Гоар Вартанян, нашей знаменитой разведчицы. Без Гоар Вартанян, без ее мужа Геворка история нашего мира могла идти по-другому", - сказал он журналистам.

Песков отметил, что это люди, которые оставили свой отпечаток в истории человечества.

"Путин хорошо был знаком и с Гоар, и ее мужем. Уже после кончины мужа Гоар приходила к Путину. Путин приезжал к ней в гости", - заключил пресс-секретарь главы государства.

Вартанян родилась 25 января 1926 года в армянском городе Ленинакан (Гюмри). В начале 1930-х годов с семьей переехала на жительство в Иран. В 16-летнем возрасте вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника — Геворка Вартаняна, вместе с которым в Иране вела активную разведывательную работу в сложных условиях. В 1943 году в составе этой группы принимала участие в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. Тогда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на лидеров "большой тройки" - Сталина, Рузвельта и Черчилля.

В 1951 году супруги Вартанян были выведены в СССР, в 1956 году успешно закончили Ереванский институт иностранных языков. Затем последовала многолетняя, в экстремальных условиях во многих странах мира, работа супружеской пары разведчиков-нелегалов Гоар и Геворка Вартанян, действовавших под оперативными псевдонимами "Анита" и "Анри". В 1986 году после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении Гоар и Геворк Вартанян вернулись домой. По мнению специалистов, результаты их работы столь значительны, что никогда не будут рассекречены.