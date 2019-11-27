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РИА Новости

Путин выразил соболезнования в связи со смертью разведчицы Вартанян

12:05 27.11.2019
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© РИА Новости / Евгений ИвановРазведчик Гоар Левоновна Вартанян
Разведчик Гоар Левоновна Вартанян
© РИА Новости / Евгений Иванов
Разведчик Гоар Левоновна Вартанян. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью легендарной разведчицы-нелегала Гоар Вартанян, сообщил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Вартанян скончалась в понедельник на 94-м году жизни.
Советская разведчица Гоар Вартанян
25 ноября, 20:17Сказано в эфире
"Пример служения Отечеству": эксперт об истории разведчицы ВартанянДаже после смерти известной разведчицы-нелегала Гоар Вартанян ее вклад в укрепление безопасности страны навсегда останется в истории, рассказал в эфире радио Sputnik полковник запаса, писатель Владимир Кошелев.
"Путин выразил соболезнования родным и близким Гоар Вартанян, нашей знаменитой разведчицы. Без Гоар Вартанян, без ее мужа Геворка история нашего мира могла идти по-другому", - сказал он журналистам.
Песков отметил, что это люди, которые оставили свой отпечаток в истории человечества.
"Путин хорошо был знаком и с Гоар, и ее мужем. Уже после кончины мужа Гоар приходила к Путину. Путин приезжал к ней в гости", - заключил пресс-секретарь главы государства.
Вартанян родилась 25 января 1926 года в армянском городе Ленинакан (Гюмри). В начале 1930-х годов с семьей переехала на жительство в Иран. В 16-летнем возрасте вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника — Геворка Вартаняна, вместе с которым в Иране вела активную разведывательную работу в сложных условиях. В 1943 году в составе этой группы принимала участие в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. Тогда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на лидеров "большой тройки" - Сталина, Рузвельта и Черчилля.
Разведчик Гоар Левоновна Варданян
6 марта 2015, 11:24
Разведчица Гоар Варданян трижды выходила замуж за своего мужаГоар и Геворк Варданян проработали вместе в разведке 43 года. Именно они сорвали операцию абвера "Длинный прыжок" по физическому уничтожению Уинстона Черчилля, Франклина Рузвельта и Иосифа Сталина во время Тегеранской мирной конференции в 1943 году.
В 1951 году супруги Вартанян были выведены в СССР, в 1956 году успешно закончили Ереванский институт иностранных языков. Затем последовала многолетняя, в экстремальных условиях во многих странах мира, работа супружеской пары разведчиков-нелегалов Гоар и Геворка Вартанян, действовавших под оперативными псевдонимами "Анита" и "Анри". В 1986 году после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении Гоар и Геворк Вартанян вернулись домой. По мнению специалистов, результаты их работы столь значительны, что никогда не будут рассекречены.
Заслуги Гоар Вартанян перед родиной были отмечены орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями.
Гоар Вартанян
6 марта 2015, 11:21
Знаменитая пара разведчиков Варданян дважды была близка к провалуГоар и Геворк Варданян проработали вместе в разведке 43 года. Именно они сорвали операцию Абвера "Длинный прыжок" по физическому уничтожению трех лидеров - Черчилля, Рузвельта и Сталина во время Тегеранской мирной конференции в 1943 году.
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Гоар ВарданянВладимир ПутинСССРОбщество
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