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РИА Новости

Politis: власти Кипра намерены лишить Дерипаску гражданства

12:00 27.11.2019 (обновлено: 14:07 27.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Олег Дерипаска. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российский предприниматель Олег Дерипаска оказался в числе россиян, которых власти Кипра решили лишить гражданства, сообщает издание Politis.
Так, в список из 26 фамилий попали "Олег Дерибаска", его сын и дочь, а также финансисты, бывшие члены правления "Еврофинанс Моснарбанка" Владимир Столяренко и Александр Бондаренко и члены их семей.
Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
1 декабря 2018, 12:18
В ЕП предложили отказаться от выдачи паспортов иностранным инвесторам
В июле Московский гарнизонный военный суд санкционировал заочный арест Столяренко и Бондаренко как фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Их объявили в международный розыск по подозрению в мошенничестве.
В начале ноября стало известно, что правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно. Соответствующее решение принял министр внутренних дел Константинос Петридис.
Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова
7 августа 2018, 15:28
Еврокомиссия потребовала сократить выдачу "золотых паспортов"
"Золотых" паспортов лишатся также граждане Камбоджи, Китая, Кении, Ирана и Малайзии.
По информации издания Cyprus Times, число аннулированных паспортов будет увеличиваться.
Программа получения паспортов в обмен на инвестиции действует на Кипре с 2013-го. С тех пор гражданство получили примерно две тысячи человек, не считая членов их семей.
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Олег ДерипаскаКипрРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ещё бы Британия и Италия лишили гражданства и ВНЖ известных российских "патриотов", которые по телевизору учат нас "Родину любить", а сами почему-то там живут.
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Спасибо властям Кипра от всего российского народа!
27 ноября, 12:22
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