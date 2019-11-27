Politis: власти Кипра намерены лишить Дерипаску гражданства

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российский предприниматель Российский предприниматель Олег Дерипаска оказался в числе россиян, которых власти Кипра решили лишить гражданства, сообщает издание Politis.

Так, в список из 26 фамилий попали "Олег Дерибаска", его сын и дочь, а также финансисты, бывшие члены правления "Еврофинанс Моснарбанка" Владимир Столяренко и Александр Бондаренко и члены их семей.

В июле Московский гарнизонный военный суд санкционировал заочный арест Столяренко и Бондаренко как фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Их объявили в международный розыск по подозрению в мошенничестве.

В начале ноября стало известно, что правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно. Соответствующее решение принял министр внутренних дел Константинос Петридис.

"Золотых" паспортов лишатся также граждане Камбоджи, Китая, Кении, Ирана и Малайзии.

По информации издания Cyprus Times, число аннулированных паспортов будет увеличиваться.