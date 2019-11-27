Китайско-российский инвестфонд откроют в регионе Большого залива

МОСКВА, 27 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) и многопрофильная инвестиционная компания Guangdong Utrust Investment Holdings (инвестфонд китайской провинции Гуандун) согласовали ключевые условия создания совместного Российско-китайского фонда региона Большого залива объемом 1 миллиард долларов.
Соглашение об этом подписано во вторник.
Новый фонд будет способствовать двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству, поддерживать операции российских предприятий в Гуандуне и выход гуандунских компаний на российский рынок, а также стимулировать развитие региона "Большой залив".