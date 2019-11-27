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Россия-Китай: Главное
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РИА Новости

Китайско-российский инвестфонд откроют в регионе Большого залива

11:59 27.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь"
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) и многопрофильная инвестиционная компания Guangdong Utrust Investment Holdings (инвестфонд китайской провинции Гуандун) согласовали ключевые условия создания совместного Российско-китайского фонда региона Большого залива объемом 1 миллиард долларов.
Соглашение об этом подписано во вторник.
Новый фонд будет способствовать двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству, поддерживать операции российских предприятий в Гуандуне и выход гуандунских компаний на российский рынок, а также стимулировать развитие региона "Большой залив".
Город Харбин
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