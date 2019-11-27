Китайско-российский инвестфонд откроют в регионе Большого залива

Соглашение об этом подписано во вторник.

Новый фонд будет способствовать двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству, поддерживать операции российских предприятий в Гуандуне и выход гуандунских компаний на российский рынок, а также стимулировать развитие региона "Большой залив".