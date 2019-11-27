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РИА Новости

СПЧ в начале декабря обсудит с Путиным защиту прав россиян за рубежом

11:57 27.11.2019 (обновлено: 12:32 27.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкАлександр Брод
Александр Брод
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Александр Брод. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в начале декабря планируют обсудить с главой государства Владимиром Путиным защиту прав россиян за рубежом, сообщил член совета Александр Брод на слушаниях в Совете Федерации в среду.

"Тема защиты прав россиян за рубежом обсуждается на различных площадках, в ходе встреч с президентом РФ. В первой декаде декабря планируется встреча СПЧ с президентом, где мы намерены эту тему поднять. Планируется выступление нового члена Совета Кирилла Вышинского, мое выступление", - сказал Брод.

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По словам эксперта, комиссия СПЧ предлагает целый ряд инициатив, направленных на поддержку и защиту наших граждан, попавших в трудную ситуацию за рубежом. "Наша комиссия предлагает активнее использовать механизм санкций против зарубежных политиков и чиновников, за их деятельность, направленную на нарушение прав россиян", - сказал Брод.
СК предлагается активнее использовать статью Уголовного кодекса РФ за действия, совершаемые против наших сограждан в других странах. Кроме того, правозащитники предлагают создать единую информационную базу, в которой были бы размещены данные о пропавших без вести за рубежом россиянах, находящихся ранее под следствием или в заключении.
Кроме того, комиссия СПЧ предлагает создать единый портал госуслуг, в котором бы говорилось о возможности оказания правовой помощи россиянам в других странах.
При правительственной комиссии по соотечественникам предлагается создать совет экспертов, куда могли бы войти известные общественные деятели, добавил он.
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Для ведения правозащитной деятельности в отношении россиян за рубежом предлагается привлекать профильные НКО.
"Кроме того, мы предлагаем усилить поддержку печатных и электронных СМИ, которые бы размещали информацию о нарушении прав наших сограждан", - сказал эксперт.
Он также высказался за создание международной организации, которая объединяла бы политические силы разных стран, общественных деятелей, представителей науки и культуры, духовных деятелей.
В заключение выступления Брод предложил обобщить все инициативы по данной теме и создать принципиально новый документ - концепцию по защите прав россиян за рубежом.
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Кирилл ВышинскийСовет Федерации РФСовет по правам человека при Президенте РФАлександр БродВладимир ПутинРоссияОбщество
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