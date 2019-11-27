Москва проведёт финал цифровой премии Мэра и подведет итоги Urban.Tech

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Гонка высоких технологий, в которой участвуют все ведущие страны мира, предъявляет всё более жесткие требования как к бизнесу, так и к государственным структурам. В России роль безусловного лидера по внедрению инновационных решений и продвижению цифровых стартапов закономерно взяла на себя Москва.

Столичное правительство в короткие сроки создало ряд программ, предусматривающих не только поддержку уже существующих высокотехнологичных бизнесов, но и поиск новых идей, решений, а также нестандартных ниш применения цифровых технологий.

Urban.Tech Moscow. Программа по разработке новых цифровых сервисов и продуктов для городской среды была запущена в 2019 году Агентством инноваций Москвы, подведомственным Департаменту предпринимательства и инновационного развития города. Присоединиться к Urban.Tech могут все желающие специалисты из разных стран мира. Одной из наиболее значимых в этой области стала программа для молодых IT-специалистов. Программа по разработке новых цифровых сервисов и продуктов для городской среды была запущена в 2019 году Агентством инноваций Москвы, подведомственным Департаменту предпринимательства и инновационного развития города. Присоединиться к Urban.Tech могут все желающие специалисты из разных стран мира.

Алексей Фурсин. "Потребность в качественных IT-продуктах постоянно возрастает, а это значит, что необходимо всё большее количество специалистов, которые будут эти продукты создавать. Сегодня в Москве насчитывается порядка 600 тысяч IT-специалистов, однако потребность города значительно больше. Решить проблему нехватки квалифицированных кадров призвана программа Urban.Tech Moscow, участие в которой принимают специалисты со всей России, а также ещё из шести государств. Таким образом, Urban.Tech станет открытой площадкой для реализации запросов от города и бизнеса, что позволит улучшать бизнес-процессы в столице", - отметил руководитель Департамента

Программа была разработана для подготовки к конкурсу на соискание премий Мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". В рамках Urban.Tech Moscow разработчики цифровых продуктов и сервисов формируют команды, а затем участвуют в конкурсе, который проходит в формате хакатона. В ходе соревнования эксперты должны оценить уровень проектов, их оригинальность и работоспособность, масштабируемость предложенных решений, а также модель монетизации.

Как заявил Алексей Фурсин, хакатон - это классический способ поиска новых решений, новых подходов, и это особенно актуально для сферы инновационных технологий, цифровой отрасли. Посредством хакатона можно решить сразу несколько задач: отбор самых талантливых специалистов - разработчиков, маркетологов, менеджеров; командообразование и трансформация команд в бизнес; поддержка и внедрение инноваций в городе с последующим экспортом их по всей России и даже за рубеж.

Премия мэра москвы

Десять победителей хакатона получат премии Мэра Москвы в размере 1 миллион рублей каждая. Премии были учреждены 10 сентября. Главная цель - поддержка талантливых разработчиков цифровых продуктов и сервисов для развития городской цифровой среды, стимулирование разработки и внедрения новых цифровых продуктов и сервисов в столице.

"Премии "Лидеры цифровой трансформации" - это инструмент, который поможет не только поощрить молодых специалистов, но и выявить их талант, найти новые знакомства для реализации бизнес-идей. Мы ожидаем, что предложенные разработчиками инновационные решения будут способствовать повышению качества жизни москвичей во всех сферах. Авторы лучших проектов получат возможность довести свои прототипы до уровня работающего ИТ-решения и превратить его в готовый бизнес", - отметил Алексей Фурсин.

Фурсин также выразил уверенность, что те разработчики, которые покажут себя в рамках программы Urban.Tech и соревнований на получение премии Мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации", смогут претендовать на лучшие вакансии как в крупных компаниях, так и в государственных структурах.

Как и когда пройдёт финал

Соревнование на получение премии пройдет в формате 50-часового хакатона, который продлится с 29 ноября по 2 декабря. В ходе хакатона участники разработают решения одной из 10 задач: оптимизация расходов на санитарное содержание улиц, представление персонализированного медиаконтента, поиск уязвимостей, визуализация бюджетного процесса, выявление инновационной продукции, поиск товаров с изображений, формирование цифровой модели городского пространства, разработка комплексного подхода к обнаружению кросс-продуктовых киберугроз, мониторинг движения наземного городского транспорта в реальном времени, маркетплейс IT-решений.

на сайте. Для участия в конкурсе на соискание премии Мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" было подано 315 заявок из 33 городов России и мира, из них отобрана 231 заявка. Список команд, допущенных до участия в хакатоне, доступен

География участников конкурса обширна - от Праги до Читы, от Тель-Авива до Перми. Наибольший интерес у конкурсантов вызвали направления, предполагающие решения в сфере искусственного интеллекта и "умного" города.

В конкурсную комиссию, которая выберет победителей соревнования, вошли представители органов исполнительной власти города Москвы и ведущих российских компаний.

Этапы программы urban.tech

Серия мероприятий в рамках международной программы Urban.Tech Moscow стартовала 19 октября. Участники предлагали концепции решения задач по пяти направлениям: "умный" город, искусственный интеллект, финансы, системы управления и маркетплейсы.

Актуальные отраслевые задачи, требующие инновационных решений, были сформулированы при участии городских органов власти и крупного бизнеса, среди которых Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, Департамент информационных технологий города Москвы, Департамент финансов города Москвы, Главное контрольное управление города Москвы, Mail.ru Group, Группа ВТБ, SberCloud, Ростелеком и Лаборатория Касперского.

В период с 19 октября по 10 ноября в рамках подготовки к участию в соревновании на получение премии Мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" состоялось 15 однодневных отраслевых идеатонов, в ходе которых IT-разработчикам была дана возможность сплотиться в команды для эффективного мозгового штурма. Далее эти команды во взаимодействии с экспертами приступили к генерации идей и разработке концепции создания цифровых сервисов и продуктов для различных отраслей.

Одним из ярких событий программы стало проведение одного из отраслевых идеатонов в московском метро на станции "Деловой центр". Как заявил, открывая мероприятие, руководитель ДПИР Алексей Фурсин, "это первое в мире подобное мероприятие, которое проходит под землёй, на станции метро". Главной целью уникального события стала встреча участников с экспертами, которые проводили консультации прямо в вагонах поездов, где подробно рассказали об ожиданиях от решения задач и о возможностях внедрения решений в практическую работу и бизнес-процессы. Всего в "подземном" идеатоне приняло участие более 150 специалистов.

Москва приглашает

Столица ведет поиск "цифровых" талантов не только в России, но и за рубежом. Международный этап программы Urban.Tech Moscow 2019, включающий шесть идеатонов, стартовал 26 октября в Минске (Белоруссия), а финишировал 10 ноября в Ереване (Армения). Также идеатоны для молодых специалистов и разработчиков прошли в Риге (Латвия), Алма-Ате (Казахстан), Тель-Авиве (Израиль) и Праге (Чехия). В них приняли участие представители 15 стран.

Самыми популярными среди международных команд задачами стали поиск товаров по изображениям; разработка приложения для мониторинга движения наземного городского транспорта в реальном времени; визуализация бюджетного процесса; маркетплейс IT-решений и оптимизация расходов на санитарное содержание улиц. Решения оценивали эксперты из числа представителей органов власти города Москвы, местных бизнес- и IT-сообществ, а также крупнейших российских компаний.

Команды-победители каждого из шести заграничных идеатонов получили возможность принять участие road show, которое пройдет с 27 ноября по 3 декабря 2019 года. В ходе поездки гости смогут познакомиться с работой российских компаний, а также оценить те возможности, которые столица предоставляет молодым технологическим командам.

По словам главы ДПИР Алексея Фурсина, Москва в настоящее время сталкивается с дефицитом хороших ИТ-специалистов на рынке, а между тем, такие специалисты сегодня уже не привязаны к конкретной стране, а могут реализовать себя, локализовать свой стартап, где им будет удобнее.

"И мы хотим показать Москву специалистам из других регионов и стран - не только как рынок для IT-решений, но и как город, где комфортно жить, работать и отдыхать. Для этого мы организуем road show для международных команд, где покажем им наш город с разных сторон", - сказал Фурсин.

Акселератор

Следующим этапом программы Urban.Tech Moscow, по замыслу организаторов, может стать акселератор, задачей которого является ускоренная трансформация в действующий бизнес лучших технологических решений, отобранных по итогам хакатона. Предполагается, что в акселератор пройдут команды с наиболее актуальными для города и бизнеса разработками.