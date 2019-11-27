В Башкирии пожилых сельчан бесплатно возят в больницы на обследования

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Башкирии сельчан старше 65 лет на различные обследования в больницы начали бесплатно возить специально созданные мобильные бригады, сообщили в республиканском Минтруде.
"На сегодняшний день мобильные бригады из числа сотрудников домов престарелых и психоневрологических интернатов, за которыми закреплены автомобили, а также медработников свозили на обследование уже более 160 пожилых сельчан", — отметила пресс-секретарь министерства Роза Кузьменко.
По последним данным, в Башкирии сейчас проживает 222 тысячи сельских жителей старше 65 лет.
Планируется, что до конца 2024 года такие мобильные бригады должны обеспечить доступное медицинское обследование 45 процентов пожилых сельчан в республике.
В рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" на закупку автотранспорта из федерального бюджета республике выделено 34,2 миллиона рублей.
В августе были приобретены 18 микроавтобусов, оборудованных электроподъемниками для комфортного доступа в салон людей в инвалидных колясках. Вместимость автомобиля — восемь человек.
"Чуть позже на сэкономленные средства были закуплены еще четыре легковых автомобиля для доставки пожилых сельчан на обследования в центральные больницы и поликлиники. Спецавтотранспорт закреплен за 17 стационарными организациями социального обслуживания, подведомственными Минтруду", — добавила Роза Кузьменко.