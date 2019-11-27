В Башкирии пожилых сельчан бесплатно возят в больницы на обследования

Пожилая женщина на приеме у врача в передвижном фельдшерско-акушерском пункте

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Башкирии сельчан старше 65 лет на различные обследования в больницы начали бесплатно возить специально созданные мобильные бригады, сообщили в республиканском Минтруде.

"На сегодняшний день мобильные бригады из числа сотрудников домов престарелых и психоневрологических интернатов, за которыми закреплены автомобили, а также медработников свозили на обследование уже более 160 пожилых сельчан", — отметила пресс-секретарь министерства Роза Кузьменко.

По последним данным, в Башкирии сейчас проживает 222 тысячи сельских жителей старше 65 лет.

Планируется, что до конца 2024 года такие мобильные бригады должны обеспечить доступное медицинское обследование 45 процентов пожилых сельчан в республике.

В рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" на закупку автотранспорта из федерального бюджета республике выделено 34,2 миллиона рублей.

В августе были приобретены 18 микроавтобусов, оборудованных электроподъемниками для комфортного доступа в салон людей в инвалидных колясках. Вместимость автомобиля — восемь человек.