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РИА Новости

В Башкирии пожилых сельчан бесплатно возят в больницы на обследования

11:55 27.11.2019 (обновлено: 13:44 27.11.2019)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПожилая женщина на приеме у врача в передвижном фельдшерско-акушерском пункте
Пожилая женщина на приеме у врача в передвижном фельдшерско-акушерском пункте
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Башкирии сельчан старше 65 лет на различные обследования в больницы начали бесплатно возить специально созданные мобильные бригады, сообщили в республиканском Минтруде.
"На сегодняшний день мобильные бригады из числа сотрудников домов престарелых и психоневрологических интернатов, за которыми закреплены автомобили, а также медработников свозили на обследование уже более 160 пожилых сельчан", — отметила пресс-секретарь министерства Роза Кузьменко.
По последним данным, в Башкирии сейчас проживает 222 тысячи сельских жителей старше 65 лет.
Планируется, что до конца 2024 года такие мобильные бригады должны обеспечить доступное медицинское обследование 45 процентов пожилых сельчан в республике.
В рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" на закупку автотранспорта из федерального бюджета республике выделено 34,2 миллиона рублей.
В августе были приобретены 18 микроавтобусов, оборудованных электроподъемниками для комфортного доступа в салон людей в инвалидных колясках. Вместимость автомобиля — восемь человек.
"Чуть позже на сэкономленные средства были закуплены еще четыре легковых автомобиля для доставки пожилых сельчан на обследования в центральные больницы и поликлиники. Спецавтотранспорт закреплен за 17 стационарными организациями социального обслуживания, подведомственными Минтруду", — добавила Роза Кузьменко.
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Хорошие новостиХорошие новостиРеспублика Башкортостан
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