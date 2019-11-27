В Москве почти 200 человек эвакуировали из Тимирязевской академии

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Порядка 200 человек эвакуировали в среду днем из Тимирязевской академии на севере Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Произошло короткое замыкание в электрощитовой Тимирязевской академии, вывели около 200 человек", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, поступило сообщение о задымлении на втором этаже административного здания по адресу: улица Верхняя аллея, дом 4, корпус 15.