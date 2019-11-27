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РИА Новости

В Москве почти 200 человек эвакуировали из Тимирязевской академии

11:52 27.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Порядка 200 человек эвакуировали в среду днем из Тимирязевской академии на севере Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло короткое замыкание в электрощитовой Тимирязевской академии, вывели около 200 человек", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, поступило сообщение о задымлении на втором этаже административного здания по адресу: улица Верхняя аллея, дом 4, корпус 15.
"Подразделения незамедлительно прибыли по указанному адресу. Установлено, что произошло короткое замыкание на втором этаже без последующего горения. Администрация в целях безопасности вывела людей из здания", - добавил представитель ведомства.
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Российский аграрный университет им. К.А.Тимирязева (Тимирязевская академия)МЧС РФМоскваПроисшествия
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