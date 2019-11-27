В США прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Взрыв и пожар произошли на заводе компании TPC Group, которая занимается поставкой химикатов и нефтепродуктов, в американском штате Техас, данных о жертвах и раненых не поступало, сообщает телеканал KFDM со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в округе Джефферсон. Как заявил судья окружного суда Джефф Браник, в некоторых домах, расположенных в нескольких километрах от завода, из-за взрыва выбило стекла. Браник призвал местных жителей, проживающих в миле от завода, по возможности эвакуироваться.
BREAKING: Explosion rocks Jefferson County— KFDM News (@kfdmnews) November 27, 2019
An explosion and fire is reported at a Jefferson County plant. pic.twitter.com/WXSlrwmaDZ
Другие обстоятельства инцидента не известны.