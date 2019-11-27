В США прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

Инцидент произошел в округе Джефферсон. Как заявил судья окружного суда Джефф Браник, в некоторых домах, расположенных в нескольких километрах от завода, из-за взрыва выбило стекла. Браник призвал местных жителей, проживающих в миле от завода, по возможности эвакуироваться.