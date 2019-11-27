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РИА Новости

В США прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

11:49 27.11.2019 (обновлено: 12:01 27.11.2019)
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© AP Photo / David J. PhillipЗавод компании TPC Group в штате Техас
Завод компании TPC Group в штате Техас
© AP Photo / David J. Phillip
Завод компании TPC Group в штате Техас. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Взрыв и пожар произошли на заводе компании TPC Group, которая занимается поставкой химикатов и нефтепродуктов, в американском штате Техас, данных о жертвах и раненых не поступало, сообщает телеканал KFDM со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в округе Джефферсон. Как заявил судья окружного суда Джефф Браник, в некоторых домах, расположенных в нескольких километрах от завода, из-за взрыва выбило стекла. Браник призвал местных жителей, проживающих в миле от завода, по возможности эвакуироваться.
Другие обстоятельства инцидента не известны.
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