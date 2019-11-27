В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
"Рабочий день 31 декабря может стать для работников нерабочим, если им будет предоставлен дополнительный день отдыха. Однако это возможно при соблюдении ряда условий. <...> Если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта", — отметили в ведомстве.
Как уточнил собеседник агентства, предоставление дополнительного выходного, кроме случаев, прописанных в законе, может повлечь уменьшение заработной платы.
Кроме того, сотрудник вправе попросить выходной 31 декабря, но без сохранения зарплаты, или взять отгул за работу сверхурочно, в выходной либо праздник или как часть ежегодного отпуска.
Роструд также напомнил, что 31 декабря предшествует нерабочему праздничному дню, поэтому его продолжительность сокращается на один час.