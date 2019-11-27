В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем

"Рабочий день 31 декабря может стать для работников нерабочим, если им будет предоставлен дополнительный день отдыха. Однако это возможно при соблюдении ряда условий. <...> Если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта", — отметили в ведомстве.