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РИА Новости

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем

11:45 27.11.2019 (обновлено: 15:27 27.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВо время празднования Нового года в Казани
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© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

"Рабочий день 31 декабря может стать для работников нерабочим, если им будет предоставлен дополнительный день отдыха. Однако это возможно при соблюдении ряда условий. <...> Если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта", — отметили в ведомстве.

Как уточнил собеседник агентства, предоставление дополнительного выходного, кроме случаев, прописанных в законе, может повлечь уменьшение заработной платы.
Кроме того, сотрудник вправе попросить выходной 31 декабря, но без сохранения зарплаты, или взять отгул за работу сверхурочно, в выходной либо праздник или как часть ежегодного отпуска.
Роструд также напомнил, что 31 декабря предшествует нерабочему праздничному дню, поэтому его продолжительность сокращается на один час.
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В Госдуме одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем
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Обсудить 27
Новый год—2020РострудРоссияОбщество
Популярные комментарии
В России и так много праздников. Вам не достаточно того, что потом с 1го января по 8ое число вы отдыхать потом будете? Подготовка к празднику - это не проблема работодателя, это проблема только ваша. Вы же можете вообще на работу перестать ходить и тогда можно в любой момент к любому празднику быть готовым)
27 ноября, 12:24
Константин Е
30100870
31-го должен быть НЕРАБОЧИМ днем! И никаких гвоздей! И точка !!!
27 ноября, 15:43
Aмон Ра
8341007
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