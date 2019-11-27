"Роскосмос" назвал причину переноса стыковки "Прогресс МС-13" с МКС

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" перенес стыковку грузового корабля "Прогресс МС-13" с Международной космической станцией на один день по просьбе НАСА, сообщает российская госкорпорация в среду.
"В связи с тем, что запуск американского грузового корабля Dragon … намечен на 4 декабря, стыковка — 7 декабря, а на 8 декабря NASA предложило предусмотреть как резервный день, руководством полета российского сегмента МКС принято решение установить дату стыковки корабля "Прогресс МС-13" 9 декабря", - говорится в релизе.
Изначально старт "Прогресса МС-13" был запланирован на 1 декабря, но затем перенесен на 6-е число из-за неисправности бортового кабеля на корабле. Полет пройдет по штатной трехсуточной схеме, стыковка намечена на 13.38 мск 9 декабря.
"Прогресс МС-13" доставит на праздничный новогодний стол космонавтов оливки, сухофрукты и конфеты, рассказали РИА Новости ранее в Институте медико-биологических проблем РАН, где формируют рационы для космонавтов.
Сейчас на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.
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