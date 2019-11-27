"Роскосмос" назвал причину переноса стыковки "Прогресс МС-13" с МКС

"В связи с тем, что запуск американского грузового корабля Dragon … намечен на 4 декабря, стыковка — 7 декабря, а на 8 декабря NASA предложило предусмотреть как резервный день, руководством полета российского сегмента МКС принято решение установить дату стыковки корабля "Прогресс МС-13" 9 декабря", - говорится в релизе.