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РИА Новости

Четыре страны обратились к России с призывом по Украине

11:46 27.11.2019 (обновлено: 12:02 27.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСуда проходят под аркой Крымского моста
Суда проходят под аркой Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Суда проходят под аркой Крымского моста. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Главы МИД Украины, Эстонии, Литвы и Швеции заявили, что Россия должна обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты на Азовском море. Российские политики сочли это выступление очередным выпадом в преддверии саммита в нормандском формате.
Заявление Вадима Пристайко, Урмаса Рейнсалу, Линаса Линкявичюса и Анн Линде опубликовано на сайте украинского МИД. Министры также заявили о поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины.
"Мы призываем Россию уважать международное право и основополагающие принципы и отказаться от действий, которые противоречат этим принципам", — говорится в заявлении, сделанном в контексте передачи Киеву задержанных в Керченском проливе кораблей.
Международно-правовой статус Азовского моря определен российско-украинским договором, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году. Согласно этому документу, Азовское море относится к внутренним водам России и Украины. Это означает, что иностранные военные корабли не могут заходить в эти воды без согласия стран, которым они принадлежат.
Крымский мост через Керченский пролив
Вчера, 08:44Сказано в эфире
"Глупая ситуация". Эксперт о заявлении четырех стран по Азовскому морюГлавы МИД Украины, Эстонии, Литвы и Швеции потребовали от России доступа к Азовскому морю. Эксперт Олег Глазунов в эфире радио Sputnik прокомментировал их заявление.

Попытка повысить градус

Заявление министров четырех стран прокомментировали в России. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал его странным демаршем.
"Совместный демарш министров иностранных дел означает только одно: они ничего не запомнили и ничему не научились. Они по-прежнему пытаются бежать впереди русофобского паровоза и быть первыми в своей ненависти к России", — сказал он РИА Новости.
По его словам, подобные заявления — это попытка повысить градус напряженности в Азовско-Черноморском бассейне накануне саммита в нормандском формате.
Сенатор Алексей Пушков отметил, что из четырех стран только три имеют отношение к санкциям Евросоюза, а Украина тут ни при чем.
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"Нет в группе ни Латвии, ни Польши, ни Британии, ни еще 21 страны ЕС. Это выпад авангарда", — написал он в Twitter.
Остальные страны, по мнению Пушкова, ждут "нормандского" саммита, который пройдет 9 декабря.
Еще один сенатор, Владимир Джабаров, в беседе с RT назвал призыв министров безосновательным.
По его словам, эти страны продолжают "мутить воду", в то время как Европа настроена на уменьшение конфронтации и налаживание диалога с Москвой.
"Этот альянс между странами, в частности между Швецией и Украиной, мы наблюдаем и на парламентской ассамблее ОБСЕ. Представители Швеции во всем и всегда поддерживают украинскую делегацию в ее русофобских нападках. Так что это все звенья одной цепи и одной политики", — добавил парламентарий.
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Провокация в Керченском проливе

В конце ноября прошлого года три украинских корабля нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали корабли, на борту оказалось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Всем им предъявили обвинения в нарушении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
Седьмого сентября украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных. А 18 ноября Россия вернула Украине и корабли.
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Анн Линде (МИД Швеции)Ситуация на УкраинеНарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныУрмас РейнсалуВадим ПристайкоВладимир ДжабаровЛинас ЛинкявичюсМИД УкраиныАлексей ПушковШвецияЭстонияЛитваУкраинаВ мире
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