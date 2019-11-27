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РИА Новости

В Москве задержали "черных банкиров", незаконно обналичивавших деньги

11:41 27.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание Главного управления внутренних дел по городу Москве
Здание Главного управления внутренних дел по городу Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Главного управления внутренних дел по городу Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Полиция задержала в Москве четырех человек, выведших в тень порядка 650 миллионов рублей, сообщил в среду начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве совместно со следователями московского ГСУ ГУ МВД пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности", – сказал Титов.
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По его словам, подозреваемые, используя расчетные счета подконтрольных фиктивных фирм, незаконно обналичивали деньги. За каждую транзакцию злоумышленники получали 8% от перечисленных сумм. По предварительным данным, доход от их противоправной деятельности превысил 52 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
Полицейские провели 12 обысков в Москве и Московской области, в ходе которых были изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу.
"В отношении четверых фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, им предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии", - добавил Титов.
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МВД РФМоскваМосковская областьПроисшествия
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