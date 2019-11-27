В Москве задержали "черных банкиров", незаконно обналичивавших деньги

Здание Главного управления внутренних дел по городу Москве. Архивное фото

Здание Главного управления внутренних дел по городу Москве

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Полиция задержала в Полиция задержала в Москве четырех человек, выведших в тень порядка 650 миллионов рублей, сообщил в среду начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве совместно со следователями московского ГСУ ГУ МВД пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности", – сказал Титов.

По его словам, подозреваемые, используя расчетные счета подконтрольных фиктивных фирм, незаконно обналичивали деньги. За каждую транзакцию злоумышленники получали 8% от перечисленных сумм. По предварительным данным, доход от их противоправной деятельности превысил 52 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".

Полицейские провели 12 обысков в Москве и Московской области, в ходе которых были изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу.