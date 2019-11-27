Минздрав разрабатывает госстратегию по развитию иммунопрофилактики

"Мы, безусловно, планируем развивать эти направления, и в настоящее время мы с экспертным сообществом и другими ведомствами федеральными готовим государственную стратегию по развитию иммунопрофилактики до 2035 года",- сказала Скворцова на форуме "Общественный иммунитет".