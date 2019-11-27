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РИА Новости

Минздрав разрабатывает госстратегию по развитию иммунопрофилактики

11:36 27.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Минздрав разрабатывает государственную стратегию по развитию иммунопрофилактики до 2035 года, в рамках которой планируется увеличить охват населения профилактическими прививками и расширить национальный календарь, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Мы, безусловно, планируем развивать эти направления, и в настоящее время мы с экспертным сообществом и другими ведомствами федеральными готовим государственную стратегию по развитию иммунопрофилактики до 2035 года",- сказала Скворцова на форуме "Общественный иммунитет".
В рамках стратегии планируется работать над увеличением охвата профилактическими прививками, а также расширять национальный календарь прививок, уточнила министр.
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