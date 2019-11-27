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РИА Новости

Медведев 5 декабря в прямом эфире подведет итоги работы правительства

11:26 27.11.2019 (обновлено: 11:31 27.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря в прямом эфире на ТВ подведет итоги работы кабинета министров, расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством, сообщает пресс-служба кабмина.
"Пятого декабря Дмитрий Медведев в прямом эфире подведет итоги года в интервью представителям двадцати телеканалов первого и второго мультиплексов. В ходе интервью Дмитрий Медведев подведет итоги социально-экономического развития страны и работы правительства в уходящем году, расскажет об основных задачах, стоящих перед кабинетом министров", - говорится в сообщении.
"Разговор с Дмитрием Медведевым" выйдет в 12.00 5 декабря в прямом эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Мир", "Мир 24", "Звезда", а также "Радио России", "Вести FM" и радио "Маяк". Кроме того, прямая трансляция интервью будет доступна в официальных каналах правительства в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube.
Основные тезисы также будут размещаться в аккаунте правительства в Twitter, а кадры бэкстейджа и репортаж с площадки интервью будут доступны в официальном аккаунте правительства РФ в Instagram.
В октябре 2019 года в России завершился переход на цифровое телевещание. В настоящее время россияне в 85 регионах принимают сигнал двадцати федеральных телеканалов (первый и второй мультиплекс) только в цифровом качестве. В этом году итоговое интервью пройдет в обновленном формате - Медведев ответит на вопросы представителей телеканалов первого и второго мультиплексов, и каждый участник программы сможет задать вопросы, интересующие его аудиторию.
В первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", "Россия К", "Карусель", "МатчТВ", НТВ, ОТР, Пятый канал, "ТВ Центр". Каналы второго мультиплекса включают в себя "Домашний", "Звезда", "Мир", "Муз-ТВ", "Пятница!", "РЕН ТВ", "Спас", СТС, "ТВ-3", ТНТ.
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Разговор с Дмитрием Медведевым"Россия 24"СТС (телеканал)МоскваРоссияОбществоДмитрий МедведевЭкономика
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