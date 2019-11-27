Назван фильм, который имеет больше всего шансов на "Оскар" в 2020 году

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Аналитики сайта Gold Derby, который занимается составлением прогнозов в сфере развлечений, Аналитики сайта Gold Derby, который занимается составлением прогнозов в сфере развлечений, подсчитали , какие шансы на "Оскар" имеют успешные фильмы этого года, а также режиссеры и исполнители главных ролей.

По мнению экспертов, больше всего шансов победить в номинации "Лучший фильм года" у криминальной драмы Мартина Скорсезе "Ирландец", которая выходит на Netflix 27 ноября.

На второе место поставили ленту Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде". На третье — "Брачную историю" со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером в главных ролях.

"Джокер" Тодда Филлипса в этом рейтинге расположился на десятом месте.

В номинации "Лучший режиссер", как полагают аналитики, может победить Мартин Скорсезе. Чуть меньше шансов у Квентина Тарантино и Пон Чжун Хо, который в этом году представил драму "Паразиты".

В списке "Лучшая женская роль" лидируют Рене Зеллвегер ("Джуди"), Скарлетт Йоханссон и Шарлиз Терон ("Скандал"), а в категории "Лучшая мужская роль" лауреатом "Оскара" с большой вероятностью может стать Хоакин Феникс, Адам Драйвер и Роберт Де Ниро.