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РИА Новости

Назван фильм, который имеет больше всего шансов на "Оскар" в 2020 году

13:10 27.11.2019
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© Niko Tavernise/NetflixФильм "Ирландец"(2019)
Фильм Ирландец(2019)
© Niko Tavernise/Netflix
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Аналитики сайта Gold Derby, который занимается составлением прогнозов в сфере развлечений, подсчитали, какие шансы на "Оскар" имеют успешные фильмы этого года, а также режиссеры и исполнители главных ролей.
По мнению экспертов, больше всего шансов победить в номинации "Лучший фильм года" у криминальной драмы Мартина Скорсезе "Ирландец", которая выходит на Netflix 27 ноября.
На второе место поставили ленту Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде". На третье — "Брачную историю" со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером в главных ролях.
"Джокер" Тодда Филлипса в этом рейтинге расположился на десятом месте.
В номинации "Лучший режиссер", как полагают аналитики, может победить Мартин Скорсезе. Чуть меньше шансов у Квентина Тарантино и Пон Чжун Хо, который в этом году представил драму "Паразиты".
В списке "Лучшая женская роль" лидируют Рене Зеллвегер ("Джуди"), Скарлетт Йоханссон и Шарлиз Терон ("Скандал"), а в категории "Лучшая мужская роль" лауреатом "Оскара" с большой вероятностью может стать Хоакин Феникс, Адам Драйвер и Роберт Де Ниро.
Американская киноакадемия объявит номинантов в 24 категориях 13 января 2020 года. Церемония награждения премии "Оскар" запланирована на 9 февраля.
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4 ноября, 17:22Культура
Фильм "Джокер" выдвинули на "Оскар" в 16 номинациях
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